Le président d’Hibernian, Ron Gordon, révèle un diagnostic de cancer dans une lettre ouverte aux fans | Nouvelles du football

Le président d’Hibernian, Ron Gordon, a révélé qu’il luttait contre le cancer, dans une lettre ouverte aux fans du club.

L’actionnaire majoritaire a assuré aux fans que lui et sa famille restaient attachés au succès à long terme du club, mais a admis que des erreurs avaient été commises pendant son mandat.

L’homme d’affaires basé aux États-Unis a repris le club en juillet 2019 et son fils, Ian Gordon, dirige l’équipe de recrutement des joueurs.

En publiant sa lettre sur le site Web de Hibs, Gordon, 72 ans, a déclaré: «Certains d’entre vous ont peut-être remarqué que je n’étais pas allé à Easter Road depuis un certain temps.

“J’aime le club et j’aime Edimbourg, et je viens chez nous en ville aussi souvent que possible et je vais à autant de matchs que possible. C’est pourquoi je vous écris cette lettre pour vous expliquer pourquoi je ‘ Je n’ai pas été là comme d’habitude.

“Pendant la majeure partie de l’année écoulée, j’ai reçu un traitement contre le cancer.

“Cela a été une période difficile pour moi et la famille, mais j’ai la chance d’avoir leur amour et leur soutien alors que nous naviguons à travers le défi. J’imagine que beaucoup d’entre vous auront traversé des moments similaires dans leurs propres familles. Nous nous en tenons tous ensemble pour traverser ces moments difficiles.

“Malheureusement, mon traitement a rendu les voyages internationaux un peu plus difficiles, comme vous le comprendrez sûrement.

“Cependant, pendant le traitement, je suis resté en contact quotidien avec notre directeur général Ben Kensell, qui continue de diriger le club avec le soutien du conseil d’administration. Cela restera le cas alors que nous continuons à avancer sur une variété d’initiatives. pour faire avancer le club.

“Je tiens à vous assurer que l’engagement de notre famille envers le succès à long terme du club reste absolu, et je serai de retour avec vous à Easter Road dès que mon traitement le permettra.”

Gordon a reconnu les frustrations des fans face aux résultats récents – ils ont perdu neuf matchs sur 11 récemment et ont subi une défaite 3-0 à domicile contre Hearts en Coupe d’Écosse – mais il a ajouté que la victoire 6-0 du week-end dernier contre Aberdeen “a montré que nous pouvons être une vraie force dans cette ligue une fois que nous parvenons à atteindre une certaine cohérence ».

“Il y a eu des erreurs, mais nous en apprenons et nous travaillons pour mettre les choses en place pour aller de l’avant”, a-t-il ajouté.

“Je vous suis très reconnaissant et j’apprécie pleinement votre soutien continu à l’équipe et au club.

“Comme vous le savez, il nous faudra tous travailler ensemble pour aider le club à atteindre ses objectifs sur et en dehors du terrain, donc votre engagement et votre engagement sont à la fois nécessaires et très appréciés.”