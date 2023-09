Le président désigné des Émirats arabes unis pour la COP28 de l’ONU défend sans réserve la nation accueillant les négociations sur le climat

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — Le président émirati désigné pour la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat COP28 a défendu samedi à gorge déployée son pays qui accueille les pourparlers, rejetant ceux qui « se lancent simplement à l’attaque sans rien savoir, sans le savoir ». qui nous sommes. »

Militants pour le climat a vivement critiqué la nomination du sultan al-Jaber en tant que président désigné des pourparlers car il est PDG de la Abu Dhabi National Oil Co., qui cherche à augmenter sa production de pétrole brut et de gaz naturel émetteurs de carbone.

Devant une foule calme de sa ville natale et un modérateur disposé après avoir assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies, al-Jaber a souligné ses 20 années de travail sur les énergies renouvelables comme un signe que lui et les Émirats représentent la meilleure chance de parvenir à un consensus sur la lutte contre le changement climatique. changement dans le monde entier.

« Le monde, pour une raison quelconque, nous considère comme une nation pétrolière et gazière », a-t-il déclaré. « Nous avons dépassé le stade du pétrole et du gaz il y a 20 ans. Nous avons embrassé la transition énergétique il y a 20 ans.

Il a ajouté : « Nous ne devenons pas passionnés, ni idéologiques, ni émotifs. Nous sommes orientés affaires. Nous sommes axés sur les résultats.

Al-Jaber, un envoyé climatique de longue date de 50 ans, est un confident de confiance du dirigeant des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan. Il est à l’origine de dizaines de milliards de dollars dépensés ou promis en faveur des énergies renouvelables dans la fédération de sept cheikhs de la péninsule arabique – mais il dirige également une compagnie pétrolière qui pompe environ 4 millions de barils de brut par jour et espère augmenter sa production jusqu’à 5 millions par jour.

Abordant la dépendance mondiale au pétrole brut, al-Jaber a lancé un défi au public qui l’écoutait à Le musée du futur visuellement saisissant de Dubaï: Dites-lui comment arrêter immédiatement l’utilisation de tous les combustibles fossiles.

« Certains prétendent que nous pouvons simplement débrancher le monde du système énergétique actuel et que, d’une simple pression sur un interrupteur, nous pouvons simplement lancer un nouveau système énergétique », a-t-il déclaré. « Ça ne marche pas. Cela ne fonctionnera pas. … Nous devons donc faire preuve de sobriété et être plus réalistes et plus pratiques.

Mais le fait qu’al-Jaber se soit défendu à plusieurs reprises, ainsi que le pays, contre les critiques des militants est incroyablement révélateur aux Émirats, une nation autocratique qui, bien qu’elle soit un allié commercial et militaire clé des États-Unis, contrôle toujours étroitement la parole, interdit les partis politiques et criminalise les grèves.

À mesure que l’image des Émirats arabes unis et de Dubaï en particulier s’est développée au cours des dernières décennies, ses ambitions à l’étranger ont également augmenté, attirant de plus en plus l’attention des autorités. son implication dans la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen et des actions de soutien à d’autres autocrates à la suite du Printemps arabe de 2011.

Al-Jaber a décrit son pays comme ayant sous sa direction la « volonté politique » d’aller de l’avant.

Son collègue sur scène, Razan al-Moubarak, champion de haut niveau des Nations Unies sur le changement climatique aux Émirats arabes unis, a également cherché à qualifier de « mort » le déni du changement climatique. Mais un récent débat présidentiel républicain aux États-Unis Nous avons vu des candidats rejeter catégoriquement l’idée selon laquelle les humains sont à l’origine du changement climatique, tandis que d’autres politiciens de droite dans le monde entier étaient tout aussi dédaigneux.

L’un des objectifs importants de la COP sera de garantir que l’engagement mondial visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) par rapport à l’époque préindustrielle devienne une réalité, a déclaré al-Jaber. Les scientifiques affirment que pour atteindre cet objectif, les émissions doivent être réduites de moitié d’ici 2030 et atteindre zéro émission nette d’ici le milieu du siècle, ce qui signifie que toutes les émissions seront soit réduites, soit annulées d’une manière ou d’une autre, ce qui pose un défi incroyable avant les négociations pour les responsables des Émirats arabes unis. al-Jaber dirige les négociations.

« Le temps est venu pour nous d’assumer cette responsabilité, mais nous avons besoin que le monde comprenne », a-t-il déclaré. « Nous voulons que tous ces partenaires partageant les mêmes idées intensifient leur action, s’engagent, soient plus ouverts, se pencher davantage en avant, plutôt que de simplement s’asseoir, pointer du doigt et tirer.

Chaque année, le pays hôte des négociations de l’ONU, connue sous le nom de Conférence des Parties – d’où le nom de la COP – nomme une personne pour présider les négociations. Les hôtes choisissent généralement un diplomate chevronné, car les négociations peuvent être difficiles à mener entre des nations concurrentes et leurs intérêts.

La position du candidat en tant que « président de la COP » est confirmée par les délégués au début des pourparlers, généralement sans objections. Cependant, la colère des militants face à la sélection d’Al-Jaber pourrait donner lieu à un début de négociations mouvementé.

Al-Jaber a qualifié les efforts visant à atteindre les nations, les militants et l’industrie avant la COP28 de « sans précédent ». Cependant, ses remarques ont souligné ce qui est probablement une irritation croissante face aux critiques.

« Nous avons simplement engagé, écouté et nous n’avons rien laissé au hasard », a-t-il déclaré, avant d’ajouter que certains choisissent « très tôt l’attaque sans rien savoir, sans savoir qui nous sommes, sans savoir qui je suis, sans savoir quoi ». nous apportons à la table.

La COP28 se tiendra à l’Expo City de Dubaï du 30 novembre au 12 décembre.