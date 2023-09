Le président désigné des Émirats arabes unis pour la COP28 de l’ONU défend sans réserve la nation accueillant les négociations sur le climat

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — Le président émirati désigné pour la prochaine conférence sur le climat COP28 des Nations Unies a offert un discours à gorge déployée…

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) — Le président émirati désigné pour la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat COP28 a défendu samedi à gorge déployée son pays qui accueille les pourparlers, rejetant ceux qui « se lancent simplement à l’attaque sans rien savoir, sans le savoir ». qui nous sommes. »

Les commentaires du sultan al-Jaber interviennent après les militants pour le climat ont vivement critiqué sa nomination en tant que président désigné des pourparlers puisqu’il est PDG d’Abu Dhabi National Oil Co., qui cherche à augmenter sa production de pétrole brut et de gaz naturel émetteurs de carbone.

Devant une foule calme de sa ville natale et un modérateur disposé après avoir assisté à l’Assemblée générale des Nations Unies, al-Jaber a souligné ses 20 années de travail sur les énergies renouvelables comme un signe que lui et les Émirats représentaient la meilleure chance de parvenir à un consensus pour lutter contre le changement climatique. mondial.

« Le monde, pour une raison quelconque, nous considère comme une nation pétrolière et gazière », a-t-il déclaré. « Nous avons dépassé le stade du pétrole et du gaz il y a 20 ans. Nous avons embrassé la transition énergétique il y a 20 ans.

Il a ajouté : « Nous ne devenons pas passionnés, ni idéologiques, ni émotifs. Nous sommes orientés affaires. Nous sommes axés sur les résultats.

Al-Jaber, un envoyé climatique de longue date de 50 ans, est un confident de confiance du dirigeant des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan. Il est à l’origine de dizaines de milliards de dollars dépensés ou promis en faveur des énergies renouvelables dans cette fédération de sept cheikhs de la péninsule arabique – et dirige également une compagnie pétrolière qui pompe environ 4 millions de barils de brut par jour et espère augmenter sa production jusqu’à 5 millions par jour.

Abordant la dépendance mondiale au pétrole brut, al-Jaber a lancé un défi au public qui l’écoutait au Musée du futur de Dubaï : dites-lui comment arrêter immédiatement l’utilisation de tous les combustibles fossiles.

« Certains prétendent que nous pouvons simplement débrancher le monde du système énergétique actuel et que, d’une simple pression sur un interrupteur, nous pouvons simplement lancer un nouveau système énergétique », a-t-il déclaré. « Ça ne marche pas. Cela ne fonctionnera pas. … Nous devons donc faire preuve de sobriété et être plus réalistes et plus pratiques.

Droits d’auteur © 2023 L’Associated Press. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, écrit ou redistribué.