Le président des Yankees rejoint le conseil d’administration de l’AC Milan

Le président des Yankees de New York, Randy Levine, rejoindra le conseil d’administration de l’AC Milan.

L’ancien avocat de 67 ans est l’une des figures de proue des Bronx Bombers depuis deux décennies. Une annonce officielle sur le déménagement susmentionné a été révélée samedi.

« Le club est ravi d’accueillir Randy Levine au sein du conseil d’administration. Randy est un professionnel de premier plan dans le sport et le divertissement », a déclaré le président de Milan, Paolo Scaroni.

“Son expérience et son expertise s’intégreront aux nôtres, contribuant à la croissance du club et créant des opportunités pour étendre son attrait mondial. La nomination de Randy nous aidera à développer de nouvelles synergies au niveau mondial, en ligne avec la vision stratégique de RedBird, ouvrant de nouveaux horizons pour le Club et ses fans.

Les Yankees s’associent à RedBird pour racheter Milan

RedBird Capital Partners a acheté l’équipe italienne, avec l’aide des Yankees, à l’été 2022 pour environ 1,3 milliard de dollars. Dans le cadre de l’accord, Elliott Management Cooperation conserverait également une participation minoritaire dans le club. Ce dernier groupe possédait auparavant Milan avant la vente.

Curieusement, RedBird, basé aux États-Unis, a également des liens avec les Red Sox de Boston. Le fondateur Gerald Cardinale est actuellement actionnaire de Fenway Sports, le groupe qui possède les Red Sox et Liverpool. Les deux équipes de baseball ont une histoire intense d’être des rivaux acharnés. Néanmoins, RedBird a son siège social à New York et est partenaire des Yankees depuis les soldes d’été.

L’alliance Yankees/Milan continue

Levine a également joué un rôle déterminant dans la création du réseau YES. La station de télévision accueille les matchs des Yankees en direct tout au long de la saison de baseball.

Il a été annoncé à l’automne que le réseau diffuserait des rediffusions des matchs de Milan. Des articles de l’équipe de Milan sont également disponibles à l’achat à l’intérieur du Yankee Stadium.

Le conseil d’administration de l’AC Milan se compose désormais d’un mélange de cadres ayant des liens historiques avec le club italien, ainsi que de partenaires de RedBird. Gordon Singer, associé d’Elliott Management, reste le seul membre de la société au conseil d’administration du club.

Crédit photo : IMAGO / LaPresse