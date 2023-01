Le président des Yankees de New York, Levine, rejoint le conseil d’administration de l’AC Milan

L’AC Milan a remporté le titre de Serie A pour la première fois en 11 ans lors de la campagne 2022-23. Photo par Elianto/Mondadori Portfolio via Getty Images

Le président des Yankees de New York, Randy Levine, est devenu membre du conseil d’administration de l’AC Milan, a annoncé samedi le club de Serie A.

Levine est à la tête de l’équipe emblématique de la Major League Baseball depuis plus de 20 ans.

“Le club est ravi d’accueillir Randy Levine au sein du conseil d’administration”, a déclaré le président de Milan. a déclaré Paolo Scaroni dans un communiqué.

“Randy est un professionnel de premier plan dans le domaine du sport et du divertissement. Son expérience et son expertise s’intégreront aux nôtres, contribuant à la croissance du club et créant des opportunités pour étendre son attrait mondial.

“La nomination de Randy nous aidera à développer de nouvelles synergies au niveau mondial, en ligne avec la vision stratégique de RedBird, ouvrant de nouveaux horizons pour le club et ses fans.”

La société d’investissement américaine RedBird Capital s’est associée aux propriétaires des Yankees de New York pour finaliser l’acquisition de Milan pour 1,2 milliard d’euros (1,24 milliard de dollars) en août.

Les champions de Serie A sont deuxièmes du classement cette saison, à neuf points du leader Napoli.

La semaine dernière, l’équipe de Stefano Pioli a récemment subi une décevante défaite 3-0 face à son féroce rival de l’Inter Milan en Super Coupe d’Italie.