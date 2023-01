Le président des Maldives se représentera après avoir remporté la primaire

MALE, Maldives (AP) – Le président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, a remporté une primaire du parti et se présentera pour un second mandat lors des élections de septembre.

Solih a battu Mohamed Nasheed, le président du parlement et ancien président, lors de la primaire du Parti démocrate maldivien qui s’est tenue samedi soir.

Nasheed a joué un rôle clé dans la transformation de l’État de l’archipel de l’océan Indien en une démocratie multipartite après une autocratie de 30 ans. Mais Solih a été nommé candidat présidentiel du parti en 2018 à la place du plus charismatique Nasheed après avoir échoué à se qualifier en raison d’une peine de prison.

Depuis son élection, Solih a largement stabilisé la nation malgré les bouleversements politiques.

Nasheed a été élu président lors de la première élection multipartite du pays en 2008, mais a démissionné en 2012 au milieu de manifestations publiques. Il a de nouveau contesté la présidence en 2013 et a perdu, et a été disqualifié pour la course cinq ans plus tard.

Nasheed est connu pour ses opinions libérales et pro-occidentales dans la nation majoritairement musulmane sunnite, célèbre pour ses stations balnéaires haut de gamme. Il a échappé à une tentative d’assassinat qui aurait été perpétrée par un groupe local sympathisant avec l’État islamique en 2021.

Solih est le seul candidat à la présidence jusqu’à présent. Son principal rival, l’ancien président Abdulla Yameen, purge une peine de prison pour corruption et blanchiment d’argent.

The Associated Press