Le président des lords met en garde contre la Chambre haute du Parlement entièrement élue

Le président de la Chambre des lords avertira aujourd’hui qu’une deuxième chambre entièrement élue pourrait menacer la capacité du parlement à adopter une législation bonne et efficace.

L’avertissement de Lord McFall d’Alcluith intervient quelques jours seulement après que le leader travailliste Sir Keir Starmer a donné son soutien à une chambre haute allégée et “démocratiquement légitime”.

Sir Keir a qualifié l’actuelle Chambre non élue d ‘”indéfendable” et a déclaré qu’il espérait pouvoir mettre en œuvre les plans de réforme élaborés par l’ancien Premier ministre Gordon Brown au cours du premier mandat d’un gouvernement travailliste.

Mais dans son premier discours majeur sur l’avenir des Lords aujourd’hui, Lord McFall mettra en garde contre les conséquences négatives possibles d’un passage à une chambre entièrement élue et avertira qu’un consensus entre les partis sera nécessaire pour une réforme viable.

Dans une allocution à la Hansard Society, il suggérera que le comité Burns, qui avait précédemment formulé des recommandations pour réduire la taille des Lords, pourrait procéder à un “examen fondamental et consensuel des options réalisables” pour l’avenir de la Chambre.

Dans son rapport de lundi, M. Brown a déclaré qu’un gouvernement travailliste devrait “éliminer” les Lords et le remplacer par une Assemblée élue des Nations et des Régions.

Et Starmer a déclaré qu’il souhaitait que le changement se produise dans les cinq ans suivant son arrivée au pouvoir, dans le cadre d’un ensemble de réformes constitutionnelles visant à réparer “un modèle brisé (qui) a freiné notre politique et freiné notre économie”.

Mais les détracteurs du programme ont averti qu’une chambre haute élue serait susceptible de s’éloigner de son rôle actuel d’examen et de révision et de chercher à concurrencer les Communes pour le pouvoir législatif.

Lord McFall – un ancien député travailliste – acceptera aujourd’hui la nécessité d’une réduction de la taille de la Chambre de 800 membres. Mais il soulignera la valeur d’une chambre “distincte et complémentaire” des Communes, plutôt qu’une copie de celle-ci.

“Une Chambre entièrement élue pourrait présenter des défis fondamentaux et menacer à la fois l’équilibre de notre constitution et notre capacité à travers le parlement à produire une législation bonne et efficace”, dira-t-il.

« Nous devons être clairs sur le fait que les propositions de réforme, si elles doivent être viables, ont besoin de l’engagement et de l’approbation du gouvernement, des partis politiques à travers le parlement.

“Les précédentes tentatives infructueuses de changement de grande envergure illustrent que sans accord entre les parties, même les propositions les plus valables pourraient être jugées insuffisantes.”

Lord McFall, qui a assumé le rôle de Lord Speaker en 2021, dira qu’il soutient la réforme de la deuxième chambre.

« La Chambre des lords doit suivre son temps, sinon, elle déclinera. Et c’est mauvais pour notre politique et notre démocratie », dira-t-il. « Elle apporte une valeur ajoutée significative à l’examen et à la révision parlementaires et est distincte et complémentaire de la Chambre des communes.

«Les Lords devraient être plus petits, plus inclusifs et plus représentatifs de toutes les régions du Royaume-Uni. Être membre du corps législatif est une lourde responsabilité et s’accompagne d’un devoir de service public. Ce n’est pas une récompense. »