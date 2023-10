Le président des États-Unis confirme qu’il est capitaliste – Twitchy

« Je suis un capitaliste », tweete le président Joe Biden.

Je suis capitaliste. Si vous pouvez gagner un milliard de dollars, allez-y. Payez simplement un peu plus d’impôts. Il est temps que les milliardaires paient un impôt minimum de 25 %. – Président Biden (@POTUS) 8 octobre 2023

Le président Biden donne le feu vert pour gagner un milliard de dollars avant d’approuver un taux d’imposition plus élevé pour quiconque le fera.

Gagner un milliard de dollars est particulièrement difficile en 2023 en raison des politiques menées par Biden et son administration en collaboration avec les démocrates du Congrès. L’une des raisons de cette difficulté unique est contenue dans le tweet du président. Des impôts élevés, et un minimum de 25 pour cent est un taux d’imposition très élevé, réduisent le montant du capital dont disposent ceux qui utilisent leurs dollars (des milliards, dans cet exemple) pour aider à faire avancer l’économie par le biais des dépenses, des investissements, de la création d’emplois et de la philanthropie. et d’autres pistes. Ceux qui sont considérés comme « les riches » représentent un nombre proportionnellement faible de la population globale, il n’y a donc pas d’énorme inconvénient politique (en termes de votes potentiels) pour beaucoup de gauche de ridiculiser ceux qui gagnent beaucoup d’argent et ceux qui ont un revenu élevé. beaucoup d’argent; et ridiculiser les riches comme la gauche l’a fait à plusieurs reprises. Voir celle de la sénatrice Elizabeth Warren (Démocrate-Massachusetts) Fil Twitter pour d’autres exemples. Les milliardaires qui financent les campagnes démocrates doivent être malentendants.

Les prix élevés sont un autre facteur qui rend particulièrement difficile de gagner un milliard de dollars en 2023. Le président Biden a présidé une économie qui a connu les niveaux d’inflation les plus élevés enregistrés depuis des décennies. Pendant cette période, lui et les démocrates du Congrès, qui détenaient tous les pouvoirs législatifs depuis deux ans, ont mis en avant un programme de dépenses supplémentaires. Un milliard, c’est un million de millions. En dollars, cela représente beaucoup d’argent. Des milliards de dollars sont dépensés régulièrement et en masse par le gouvernement fédéral.

Recommandé

Et il y a l’environnement réglementaire à considérer comme une difficulté unique pour gagner un milliard de dollars. Si une entreprise doit consacrer plus d’argent, plus de temps, plus de main-d’œuvre et plus de ressources pour se conformer aux réglementations fédérales, dont certaines sont très discutables au moindre qualificatif, cette entreprise se retrouvera avec moins d’argent, moins de temps, moins de ressources. et moins de capacité d’embauche. Le résultat inévitable sera une diminution des emplois, une diminution des biens produits ou des services offerts et une diminution de la qualité des biens et services.

Ce qui fonctionne, c’est une économie qui peut fonctionner. Les innovateurs, les inventeurs, les entrepreneurs, les propriétaires d’entreprises et tous ceux qui font tourner l’économie américaine sont plus libres de créer et de produire lorsque le gouvernement est le moins impliqué dans la création et la production.

Que le président des États-Unis tweete « Je suis un capitaliste » est absurde et constitue un commentaire sur l’état des marchés libres en 2023. Ceux qui défendent la libre entreprise ont clairement fait un travail inadéquat en expliquant pourquoi notre système d’échanges économiques en faisant des affaires les uns avec les autres, nous avons contribué à propulser notre pays à devenir la première économie mondiale. En retour, nous, en tant que nation, avons fait un travail inadéquat en expliquant au reste du monde pourquoi la liberté économique est d’une importance vitale pour eux. Des taux d’imposition plus élevés ne sont pas la réponse américaine aux problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui, pas plus que dépenser des milliards supplémentaires ou trouver des moyens de plus en plus créatifs pour réguler une économie déjà surréglementée.

Les démocrates sont amoureux de l’idée de redistribution. Au-delà des filets de sécurité pour ceux qui ont grandement besoin d’aide, ils ont lancé le principe de prendre aux plus riches de manière confiscatoire et de les redistribuer à ceux qui ne sont pas considérés comme riches. Mais ce n’est pas un investissement. Il peut être psychologiquement apaisant de penser à donner la richesse des milliardaires à ceux qui en ont beaucoup moins, mais ce n’est pas une solution sérieuse et à long terme. L’économie et l’individu sont bien mieux servis si le milliardaire embauche celui qui a le moins à gagner sur une longue période. Mais les démocrates semblent aborder toutes les questions sociétales à travers le prisme du gouvernement.

Qu’il s’agisse de l’ingérence des syndicats, des mauvaises pratiques médiatiques qui conduisent à la désinformation, des mensonges purs et simples de la part de ceux qui ont des plateformes surdimensionnées ou de tout autre obscurcissement, trop de gens ne savent pas pourquoi notre système économique domine le monde ; pourquoi la pérennité de notre système économique est d’une importance vitale ; et pourquoi le programme défendu par les démocrates étatistes de gauche constitue la plus grande menace à la liberté économique sur la planète Terre.