Le président demande au Premier ministre polonais sortant de former un nouveau gouvernement malgré l’absence de majorité

VARSOVIE, Pologne (AP) — Le président polonais a demandé lundi au Premier ministre sortant Mateusz Morawiecki de tenter de former un nouveau gouvernement, même si son parti Droit et Justice a perdu sa majorité parlementaire lors d’élections nationales il y a trois semaines.

La décision de Président Andrzej Duda était susceptible de retarder la formation d’un nouveau gouvernement en Pologne, le cinquième pays le plus peuplé de l’Union européenne, parce que l’opposition a remporté suffisamment de voix lors des élections du 15 octobre pour prendre le contrôle du Parlement et évincer le gouvernement nationaliste et conservateur après huit ans de mandat. pouvoir.

Duda, un allié du gouvernement actuel, a déclaré que Droit et Justice devraient avoir la première chance de former un gouvernement puisqu’il reste le plus grand parti du pays. Si Morawiecki échoue, ce sera au Parlement de proposer un Premier ministre et il soutiendra immédiatement le candidat, a ajouté le président.

“Après une analyse et des consultations sereines, j’ai décidé de confier au Premier ministre Mateusz Morawiecki la mission de former un gouvernement”, a déclaré Duda dans un discours télévisé. “J’ai décidé de perpétuer la bonne tradition parlementaire selon laquelle le parti vainqueur est le premier à avoir la possibilité de former un gouvernement.”

Les politiciens de l’opposition ont critiqué la décision de Duda, affirmant qu’elle crée une incertitude politique tout en retardant la formation inévitable d’un gouvernement dirigé par le chef de l’opposition, l’ancien président de l’UE Donald Tusk, à une époque de troubles dans le monde.

“Dans un moment géopolitique difficile, le président nous offre encore des semaines de chaos et de mauvais cabaret politique”, a déclaré Grzegorz Schetyna, du parti Plateforme civique de Tusk.

Une autre politicienne de l’opposition, Kamila Gasiuk-Pihowicz, a déclaré que le choix par Duda de nommer Morawiecki au poste de Premier ministre « est une action consciente au détriment de la Pologne et contre la volonté de la nation polonaise ».

Morawiecki a réagi en qualifiant sa nouvelle mission de « grand honneur mais aussi de défi ».

“J’invite tous les législateurs pour lesquels la Pologne est la plus importante à coopérer”, a écrit Morawiecki sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Les membres de son parti ont laissé entendre qu’ils tenteraient de convaincre les législateurs des partis d’opposition.

Les trois partis d’opposition ont remporté ensemble 248 sièges sur les 460 sièges de la chambre basse du Parlement, une victoire importante pour Tusk, qui a été Premier ministre polonais de 2007 à 2014 et président du Conseil européen, un poste important dans l’UE, en 2014. 19.

Le résultat indique que de nombreux Polonais voulaient prendre une nouvelle direction après les affrontements répétés entre le parti Droit et Justice et l’UE au sujet de lois qui accroissaient le pouvoir du parti sur le pouvoir judiciaire, érodant ainsi la séparation des pouvoirs.

Si Morawiecki ne parvient pas à obtenir le soutien du Parlement, comme prévu, la Pologne pourrait ne pas avoir de nouveau gouvernement en place avant la mi-décembre.

Duda doit nommer le nouveau gouvernement Morawiecki dans les 14 jours suivant la première session du nouveau Parlement, qui se réunit lundi prochain. Morawiecki disposera alors de 14 jours supplémentaires pour se présenter à un vote de confiance. S’il ne parvient pas à l’emporter, il reviendra au Parlement de désigner son choix pour le poste de Premier ministre.