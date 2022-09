Le président déchu du Sri Lanka rentre chez lui après avoir fui le pays en juillet

L’ancien président du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, qui a fui le pays en juillet après que des dizaines de milliers de manifestants ont pris d’assaut son domicile et son bureau dans une manifestation de colère face à la crise économique du pays, est rentré dans le pays après sept semaines.

Rajapaksa s’est envolé pour l’aéroport international Bandaranaike de Colombo vers minuit vendredi depuis Bangkok via Singapour. Le 13 juillet, le dirigeant déchu, sa femme et ses deux gardes du corps sont partis à bord d’un avion de l’armée de l’air pour les Maldives, avant de se rendre à Singapour d’où il a officiellement démissionné. Il s’est envolé pour la Thaïlande deux semaines plus tard.

Depuis des mois, le Sri Lanka est aux prises avec une crise économique extrême, qui a déclenché des protestations extraordinaires et une rage publique sans précédent qui ont finalement forcé Rajapaksa et son frère, l’ancien Premier ministre, à démissionner. La situation dans le pays en faillite a été aggravée par des facteurs mondiaux tels que la pandémie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais beaucoup tiennent la famille Rajapaksa, autrefois puissante, pour responsable de la grave mauvaise gestion de l’économie et de son basculement dans la crise.

L’effondrement économique a entraîné pendant des mois des pénuries de produits essentiels tels que le carburant, les médicaments et le gaz de cuisine en raison d’une grave pénurie de devises étrangères. Bien que l’approvisionnement en gaz de cuisine ait été rétabli grâce au soutien de la Banque mondiale, le carburant, les médicaments essentiels et certains produits alimentaires continuent d’être rares.

La nation insulaire a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars américains de dette extérieure due cette année. La dette extérieure totale du pays s’élève à plus de 51 milliards de dollars américains, dont 28 milliards de dollars américains doivent être remboursés d’ici 2027.

Mardi, le président Ranil Wickremesinghe, qui a pris la relève après la démission de Rajapaksa, et son administration ont conclu un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international pour un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars américains sur quatre ans pour aider le pays à se redresser.

En avril, les manifestants ont commencé à camper devant le bureau du président au cœur de Colombo et ont scandé “Gota, rentrez chez vous”, une demande pour Rajapaksa de démissionner, qui est rapidement devenue le cri de ralliement du mouvement.

Les manifestations ont démantelé l’emprise de la famille Rajapaksa sur la politique. Avant que Rajapaksa ne démissionne, son frère aîné a démissionné de son poste de Premier ministre et trois autres membres de sa famille proche ont quitté leur poste au sein du cabinet.

Mais le nouveau président du pays, Wickremesinghe, a depuis réprimé les manifestations. Sa première action en tant que chef consistait à démonter les tentes des manifestants au milieu de la nuit alors que la police expulsait de force les manifestants de l’extérieur du bureau du président et les attaquait.