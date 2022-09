Le président déchu du Sri Lanka devrait rentrer chez lui

COLOMBO, Sri Lanka (AP) – Le président sri-lankais déchu Gotabaya Rajapaksa devrait rentrer chez lui plus de sept semaines après avoir fui le pays au milieu de manifestations de masse qui ont exigé sa démission, le tenant lui et sa famille responsables de la crise économique du pays.

Rajapaksa ne fait actuellement l’objet d’aucun mandat d’arrêt. Une affaire de corruption contre lui dans son ancien rôle de secrétaire du ministère de la Défense a été retirée lorsqu’il a été élu président en 2019 en raison de l’immunité constitutionnelle. Certaines autres enquêtes ont également été suspendues.

Des responsables connaissant les préparatifs de son arrivée ont déclaré que Rajapaksa devait rentrer de Thaïlande plus tard vendredi, tandis que les médias locaux ont annoncé que ce serait samedi. Il n’a pas été possible de vérifier indépendamment le moment. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question.

Rajapaksa a fui la résidence officielle du président le 9 juillet lorsque des dizaines de milliers de personnes ont pris d’assaut le bâtiment et l’ont occupé, ainsi que plusieurs autres bâtiments clés de l’État.

Le 13 juillet, il s’est enfui aux Maldives à bord d’un avion militaire et un jour plus tard s’est envolé pour Singapour, d’où il a annoncé sa démission. Deux semaines plus tard, il est arrivé en Thaïlande avec un visa diplomatique suite à une demande du gouvernement sri-lankais.

Rajapaksa a été élu président en 2019 à une écrasante majorité sur la promesse de relancer l’économie du pays et de renforcer la sécurité nationale, après que des attentats à la bombe inspirés par l’État islamique contre des églises et des hôtels aient tué 270 personnes le dimanche de Pâques cette année-là.

Cependant, des erreurs politiques, notamment des réductions d’impôts drastiques qui ont réduit le revenu national et fait baisser les cotes de crédit, une interdiction des produits agrochimiques prétendument pour promouvoir l’agriculture biologique et la libération de devises étrangères rares pour contrôler artificiellement les taux de change, ont conduit à la pire crise économique de l’histoire du pays. .

Le Sri Lanka a suspendu le remboursement de ses dettes extérieures, qui totalisent plus de 51 milliards de dollars, dont 28 milliards de dollars doivent être remboursés d’ici 2027.

Le Fonds monétaire international a annoncé jeudi un accord préliminaire pour accorder 2,9 milliards de dollars au Sri Lanka sur quatre ans, à condition qu’il y ait des assurances des créanciers du pays sur la restructuration des prêts.

Des mois de manifestations de rue ont démantelé la puissante famille politique Rajapaksa.

Avant que Rajapaksa ne démissionne, son frère aîné a démissionné de son poste de Premier ministre et trois autres membres de sa famille proche ont quitté leurs postes au Cabinet.

Le président Ranil Wickremesinghe, qui a succédé à Rajapaksa, a réprimé les manifestations, aidant la famille Rajapaksa et ses partisans qui se cachaient à reprendre la politique publique.

Nuzly Hameem, qui a aidé à diriger le mouvement de protestation, a déclaré que le retour de l’ancien président ne devrait pas être un problème “tant qu’il est tenu pour responsable”.

“C’est un citoyen sri-lankais donc personne ne peut l’empêcher de revenir. Mais en tant que personne qui veut que justice soit rendue pour le système corrompu, j’aimerais que des mesures soient prises – il devrait y avoir justice, ils devraient porter plainte contre lui et le tenir responsable de ce qu’il a fait au pays.

« Nous ne nous attendions pas à ce qu’il fuie, nous voulions qu’il démissionne. Tant qu’il ne s’implique pas dans la politique active, ce ne sera pas un problème », a déclaré Hameem.

___

Pathi a rapporté de New Delhi.

Krishan Francis et Krutika Pathi, The Associated Press