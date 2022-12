Le président déchu du Pérou Castillo conteste sa détention

LIMA, Pérou (AP) – Le président déchu du Pérou, Pedro Castillo, a déclaré mardi aux Péruviens qu’il était “injustement et arbitrairement détenu” et a remercié ses partisans pour leurs “efforts et combats” depuis qu’il a été arrêté la semaine dernière.

Castillo a pris la parole lors d’une audience pour déterminer s’il restera emprisonné pendant trois ans pendant que les autorités montent un dossier de rébellion contre lui. Castillo a été arrêté mercredi après avoir été évincé par les législateurs alors qu’il cherchait à dissoudre le Congrès avant un vote de destitution.

“Je ne renoncerai ni n’abandonnerai jamais cette cause populaire qui m’a amené ici”, a déclaré Castillo. Puis, en référence apparente aux protestations violentes que son éviction a déclenchées, il a exhorté la police nationale et les forces armées à « déposer les armes et à cesser de tuer ce peuple assoiffé de justice ».

Le juge l’a interrompu, disant à Castillo de limiter ses remarques aux arguments juridiques. Il a dit qu’il statuerait sur la détention de Castillo plus tard mardi.

Les manifestations ont été particulièrement violentes à l’extérieur de la capitale du Pérou, Lima. Le Bureau du Médiateur du Pérou a rapporté lundi que sept personnes étaient mortes depuis le début des manifestations mercredi, dont cinq lundi. Tous les sept se sont produits dans des communautés rurales et pauvres, fiefs de Castillo, un néophyte politique et ancien instituteur d’origine paysanne d’un district montagneux andin pauvre.

L’avocat Ronaldo Atencio, parlant au nom de l’équipe juridique de Castillo, a fait valoir que Castillo n’avait pas levé les armes ni organisé des personnes capables de renverser le gouvernement en place, comme la loi péruvienne exige qu’une personne soit accusée de rébellion. Il a également déclaré que Castillo ne présentait pas de risque de fuite et n’avait jamais demandé l’asile au Mexique, comme l’a confirmé l’ambassadeur du Mexique.

Dina Boluarte, 60 ans, a rapidement prêté serment mercredi pour remplacer Castillo après que le Congrès l’ait renvoyé pour “incapacité morale permanente”. Elle était colistière de Castillo lors des élections de l’année dernière.

Lundi, elle a accédé en partie aux demandes des manifestants, annonçant dans un discours télévisé à l’échelle nationale qu’elle enverrait au Congrès une proposition visant à avancer les élections jusqu’en avril 2024. Elle avait précédemment affirmé qu’elle visait à rester présidente pour les 3 1/2 restants. années du mandat de son prédécesseur.

Regina García Cano, Associated Press