Le président déchu du Pérou affirme qu’il est toujours en charge de la prison moins d’une semaine après l’échec de la tentative de coup d’État

Le président péruvien Pedro Castillo (Photo de Lucas Aguayo Araos/Agence Anadolu via Getty Images)

Pedro Castillo a été arrêté la semaine dernière après avoir tenté de dissoudre le Congrès péruvien.

Castillo a été rapidement remplacé par Dina Boluarte, la première femme présidente du Pérou.

Dans une lettre partagée sur Twitter, Castillo a déclaré qu’il était toujours président et a qualifié Boluarte d'”usurpateur”.

L’ancien président Pedro Castillo, renversé le 7 décembre après une tentative infructueuse de prendre le pouvoir, a affirmé qu’il était toujours à la tête du Pérou dans une lettre écrite depuis sa prison et partagé sur son Twitter lundi.

“Je vous parle pour réitérer que je suis inconditionnellement fier du mandat populaire et constitutionnel que je détiens en tant que président, et je n’y renoncerai pas ni n’abandonnerai mes autres fonctions sacrées”, a écrit Castillo dans une lettre adressée à le peuple péruvien.

En fin de matinée du 7 décembre, Castillo a déclaré dans un discours télévisé inattendu qu’il dissoudrait le Congrès de son pays et installerait un gouvernement d’urgence – une annonce qui a choqué même ses propres alliés politiques. Dans sa déclaration, Castillo a déclaré qu’il “rétablirait l’état de droit et la démocratie” et rédigerait une Constitution différente sous un nouveau Congrès.

Mais en fin de journée, la tentative de coup d’Etat a été rapidement déjouée. Le Congrès a destitué le président, qui a ensuite été détenu par les autorités, et Dina Boluarte, vice-présidente de Castillo, a prêté serment le même jour, la faisant Première femme dirigeante du Pérou.

Certains des partisans de Castillo ont depuis protesté contre l’emprisonnement du président déchu et ont appelé à la démission immédiate de Boluarte, L’Associated Press a rapporté. Lundi, Boluarte a proposé d’accélérer une élection générale à avril 2024.

“Mon devoir en tant que président de la république dans la période difficile actuelle est d’interpréter, de lire et de recueillir les aspirations, les intérêts et les préoccupations … de la grande majorité des Péruviens”, a déclaré Boluarte, selon l’AP. “Ainsi, interprétant de la manière la plus large la volonté des citoyens… j’ai décidé de prendre l’initiative de parvenir à un accord avec le Congrès de la république pour faire avancer les élections générales.”

Dans sa lettre partagée lundi, Castillo espérait saper la tentative de Boluarte d’apaiser les manifestants et l’a qualifiée d ‘”usurpatrice”.

“Ce qui a été dit récemment par un usurpateur, c’est la même morve et bave de la droite putschiste. Pour cela, le peuple ne doit pas tomber dans le sale jeu des nouvelles élections. Arrêtez les abus ! Convoquez une assemblée maintenant ! Liberté immédiate, ” il a écrit.