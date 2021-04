La présidente de Zillow, Susan Daimler, a déclaré vendredi à CNBC que le marché du logement restait chaud, malgré la baisse des ventes de maisons en attente au mois de février.

L’Association nationale des agents immobiliers a rapporté que les contrats signés sur les maisons existantes ont diminué de plus de 10% ce mois-là à partir de janvier.

Daimler a déclaré qu’il ne s’agissait que d’un échec plutôt que d’une tendance, attribuant la diminution à une pénurie persistante de logements et au mauvais temps qui ont secoué le pays ce mois-là.

«Tous les indicateurs que nous voyons disent que ce marché du logement … [continues] être chaud, et il y a beaucoup de raisons à cela », a-t-elle déclaré dans une interview sur« Closing Bell ».

« Ce que nous savons, c’est que le déménagement est dans l’esprit de beaucoup de gens, et nous imaginons que beaucoup de futurs déménageurs vont sortir de la marge ici », a déclaré le président du marché immobilier en ligne.

Plus de maisons pourraient être mises en vente alors que la collecte de vaccins Covid-19 continue de progresser et que les travailleurs ont plus de certitude quant à savoir si leurs entreprises exigeront qu’ils reviennent au bureau, a déclaré Daimler. Les recherches Google sur le processus d’achat et de vente d’une maison sont également en hausse, un autre signe que le marché pourrait se maintenir, a-t-elle ajouté.

Malgré une récente hausse des taux hypothécaires, le marché est également satisfait par une forte demande alors que le «grand remaniement» se déroule, a déclaré Daimler. Au-delà du vol urbain-banlieue, de nombreuses personnes cherchent simplement à s’installer dans de nouveaux espaces plutôt que de s’échapper de la grande ville, a-t-elle déclaré.

« Ces taux hypothécaires sont vraiment ce qui alimente l’abordabilité », a déclaré Daimler. « Tant que ceux-ci restent bas et que nous avons cette demande refoulée de la part des acheteurs … il est fort possible que nous voyions un tas d’annonces apparaître et qu’il y ait suffisamment d’acheteurs pour les ramasser et nous resterons à cet endroit. en êtes-vous maintenant. «

Même à un taux de prêt fixe moyen sur 30 ans de 3,45%, contre 3% au début de 2021, les prêts hypothécaires sont toujours historiquement bas, selon Mortgage News Daily.

L’offre sur le marché du logement aux États-Unis est à des niveaux très bas, ce qui incite les acheteurs à placer des offres plus élevées. L’inventaire des maisons existantes a diminué de près de 30% en février par rapport à l’année précédente, avec seulement 1,03 million de propriétés sur le marché, selon les données de l’association des agents immobiliers.