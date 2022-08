Le président de Zamalek emprisonné pour avoir insulté son rival

Le Caire (AFP) – Une cour d’appel égyptienne a condamné le président du club de football de Zamalek à un mois de prison pour avoir insulté le président de l’amer rival Al-Ahly, a indiqué mercredi à l’AFP une source judiciaire.

Al-Ahly et Zamalek, les deux plus grands clubs du pays et parmi les plus titrés du continent, sont des rivaux historiques dont les supporters s’affrontent régulièrement après les matches.

Le patron de Zamalek, 70 ans, Mortada Mansour, a été initialement condamné à un an de prison pour avoir insulté Mahmoud al-Khatib, président d’Al-Ahly et ancien joueur vedette, et sa famille dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et sur La chaîne du club de Zamalek.

Mercredi, la peine de Mansour a été réduite à un mois de prison et à une amende de 10 000 livres égyptiennes (500 euros).

Ancien magistrat et député, Mansour fait régulièrement l’actualité. Il a eu une bataille de longue date avec Al-Ahly et a physiquement attaqué ses homologues.

Son immunité parlementaire lui avait un temps permis d’éviter des poursuites judiciaires après des plaintes pour injures et diffamation.

En 2007, il a été condamné à trois ans de prison par un tribunal pénal du Caire pour avoir « insulté » des fonctionnaires de justice et porté des accusations de corruption à leur encontre.