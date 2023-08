Le président de Wipro, Rishad Premji, se souvient de son grand-père avec une photo de retour

Le président de Wipro, Rishad Premji, a récemment fait un voyage dans le passé et a partagé une photo inédite en noir et blanc de son grand-père Mohamed Hasham Premji. S’adressant au site de microblogging X (anciennement connu sous le nom de Twitter), M. Rishad a rappelé l’héritage de son grand-père et a déclaré que MH Premji avait fondé l’entreprise de soins aux consommateurs de Wipro en décembre 1945, deux ans avant l’indépendance de l’Inde.

« Il s’agit d’une photographie inédite de mon grand-père qui a été récemment découverte », a écrit M. Rishad sur X. « Il a fondé l’entreprise de soins aux consommateurs de Wipro en décembre 1945 avant l’indépendance de l’Inde », a ajouté le milliardaire.

Jetez un oeil ci-dessous:

Il s’agit d’une photographie inédite de mon grand-père qui a été récemment découverte. Il a fondé l’entreprise de soins aux consommateurs de Wipro en décembre 1945 avant l’indépendance de l’Inde. pic.twitter.com/W3Iu9QV4qZ – Rishad Premji (@RishadPremji) 10 août 2023

Sur la photo, MH Premji est vêtu d’un costume Jodhpuri avec une guirlande florale autour du cou.

Lire aussi | « Avez-vous déjà été confondu avec Salman Khan ? » : Bill Gates au fondateur de la Khan Academy, Sal Khan

L’image a surpris de nombreux utilisateurs de médias sociaux en soulignant la ressemblance frappante entre le grand-père et le petit-fils. Le président exécutif de Biocon, Kiran Mazumdar-Shaw, ne pouvait pas non plus comprendre à quel point les deux se ressemblaient.

« Forte ressemblance ! » Mme Kiran a commenté.

« Mon Dieu, tu lui ressembles. Au début, j’ai pensé que c’était toi, j’ai dû relire le tweet », a écrit un utilisateur de Twitter. « Monsieur, vous êtes une copie photo de votre grand-père, à cause de votre grand-père, aujourd’hui cette famille tient bon comme une montagne », a déclaré un autre.

« Wow, faut dire, tu ressembles à ton grand-père », a commenté un troisième internaute. « @RishadPremji monsieur, des fonctionnalités frappantes et c’est comme une ressemblance avec un clone, c’est dans les gènes !!! Belle image », a ajouté un autre.

Depuis sa mise en ligne, l’image cumule plus de 38 000 vues et près de 1 000 likes.

En attendant, ce n’est pas la première fois que M. Rishad partage des photos de ses grands-parents. Il y a quelques années, il s’est souvenu de sa grand-mère, le Dr Gulabnoo Premji, comme de la « personne la plus généreuse » et lui a attribué le mérite d’avoir façonné les valeurs de Wipro. Il a également partagé deux vieilles photos de ses grands-parents et s’en souvient comme d’un couple dévoué à des causes progressistes.