L’Alliance pour l’innovation et la transformation a décerné au Dr Christine J. Sobek, présidente du Waubonee Community College, le prix John J. Politi Legacy Award lors de son récent institut d’été annuel.

Dans l’histoire de plus de 30 ans de l’AFIT, seules quatre autres personnes ont remporté le Legacy Award. Le Legacy Award reconnaît une personne qui a créé un héritage de croissance. Sobek a été reconnue pour son service louable en aidant à la conception innovante des initiatives de l’AFIT, qui ont fait avancer l’organisation et ses membres.

“Bien que ce soit la dernière année du Dr Sobek avec nous à l’AFIT, il ne fait aucun doute que son énorme effet d’entraînement restera”, a déclaré Erika Liodice, directrice exécutive de l’AFIT.

L’AFIT est une alliance d’institutions avant-gardistes engagées à donner l’exemple pour montrer à d’autres intuitions de l’enseignement supérieur comment innover et transformer leurs organisations face à des défis et des changements sans précédent. AFIT offre des opportunités d’apprentissage, de développement et de réseautage axées sur la valeur axée sur le client, l’innovation, les compétences et techniques de transformation, et des approches pour aider les collèges et autres organisations à atteindre la durabilité à long terme nécessaire à leur survie.

Sobek prendra sa retraite en tant que président du Waubonee Community College à compter du 4 janvier 2023, après 33 années de service remarquables au collège, plus de 21 ans en tant que président de Waubonee et un total de 44 ans de service dans les collèges communautaires de l’Illinois. Pour les faits saillants du mandat de Sobek en tant que président, visitez waubonsee.edu/DrSobek.