Le président de Washington, Jason Wright, déclare que le nouveau nom de l’équipe ne doit comporter aucune imagerie amérindienne | Nouvelles de la NFL

Le président de Washington Jason Wright (AP)

Le président de l’équipe de football de Washington, Jason Wright, a exclu que « Warriors » devienne le nouveau surnom de la franchise, car il s’éloigne définitivement de l’imagerie amérindienne.

L’organisation est en train de renouveler son apparence après avoir abandonné le nom ‘Redskins’, qui était utilisé depuis les années 1930, il y a un an suite aux pressions des Amérindiens en raison de ses connotations racistes.

Dans une déclaration publiée lundi sur le site Web de l’équipe, Wright a souligné l’intention de Washington de « donner la priorité aux opinions de ceux qui ont été blessés par notre utilisation historique de la langue amérindienne ».

« Je veux parler d’un nom qui a émergé parmi nos fans, « Warriors », a déclaré Wright. « On pourrait considérer ce nom comme une transition naturelle, voire inoffensive, étant donné qu’il n’a pas nécessairement ou spécifiquement une connotation négative.

« Mais comme nous l’avons appris grâce à nos recherches et à notre engagement auprès de divers groupes, « le contexte compte » et cela en fait une « pente glissante ».

« Les commentaires de toutes les communautés avec lesquelles nous nous sommes engagés ont clairement révélé un malaise profondément enraciné autour de Warriors, avec la reconnaissance claire qu’il s’aligne trop étroitement sur les thèmes amérindiens.

« Une telle adoption d’iconographies et d’images potentiellement adjacentes aux autochtones ne représenterait pas un départ clair que de nombreuses communautés nous ont si vigoureusement demandé d’embrasser, et que franchement, nous avons entrepris de faire lorsque nous avons commencé ce processus il y a un an.

Le propriétaire des Redskins de Washington, Dan Snyder (AP)

« Nous avons 89 ans d’histoire dans cette ligue et ne pas reconnaître notre utilisation passée de l’imagerie autochtone dans l’examen du nouveau nom ne tiendrait pas compte des individus et des communautés qui ont été blessés par le nom précédent.

« Nous avons apporté des changements importants dans notre organisation et notre culture, et notre nouveau nom doit refléter ces changements. À cette fin, nous choisirons une identité qui s’écarte sans équivoque de toute utilisation ou de tout lien approximatif avec l’imagerie amérindienne. »

Tout en reconnaissant que certains pourraient être déçus par la procédure de changement de marque, Wright a réitéré sa conviction que la nouvelle identité peut aider à unir sa base de fans.

Les efforts de Washington pour améliorer son image vont également au-delà du simple nom et du logo, la franchise ayant récemment promu Tanya Snyder au poste de co-PDG aux côtés de son mari Dan, la mettant avec Amy Trask (Oakland/Los Angeles Raiders) et Kim Pegula (Buffalo Bills) parmi les femmes chefs d’entreprise de l’histoire de la NFL.

L’équipe a quant à elle récemment été condamnée à une amende de 10 millions de dollars à la suite d’une enquête de la ligue sur sa culture au travail, qui a découvert que des brimades et des intimidations avaient eu lieu régulièrement tandis que plusieurs employées déclaraient avoir été victimes de harcèlement sexuel.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a cependant souligné les mesures prises par Dan et Tanya Snyder au cours des 18 derniers mois pour reconnaître les problèmes en cours et cherche par la suite à améliorer l’environnement de travail de leurs employés.