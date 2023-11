Le président de Virginia Tech reconnaît les critiques des manifestants pro-palestiniens sur le campus

“J’ai publié une déclaration le 11 octobre condamnant les attaques terroristes qui visaient intentionnellement des civils et exprimant mon soutien à ceux qui ont été touchés en Israël, rappelant à notre communauté le soutien et les ressources que nous offrons à tous les membres de notre communauté”, a déclaré Sands à l’université. conseil des visiteurs. « Cette déclaration ne traitait pas de ce que nous savions qu’il allait se produire : une guerre entre Israël et le Hamas, avec les Palestiniens de Gaza pris entre deux feux. »

« Naturellement, des groupes d’individus partageant les mêmes idées se rassemblent et manifestent pacifiquement, comme c’est leur droit », a déclaré Sands. « Nous maintenons notre position universitaire en faveur de la liberté d’expression et de la liberté académique, même lorsque les positions exprimées nuisent à la majorité de notre communauté. Nous défendons également notre droit institutionnel d’exprimer une condamnation pour toute expression qui, par exemple, prône le terrorisme, le génocide, le ciblage de civils, la prise d’otages ou l’élimination du droit de pratiquer sa religion.»

« Timothy Sands a publié une déclaration condamnant le Hamas, et elle faisait référence aux Israéliens tués, mais rien aux Palestiniens tués, aucune mention de la Palestine », a déclaré Gill. « Ce que nous voulons, c’est une déclaration plus impartiale, reconnaissant la mort des Palestiniens et la réalité du conflit. Il ne s’agit pas d’un conflit à deux faces et le fait qu’il ait déclenché le conflit il y a deux semaines constitue un problème.»