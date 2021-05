Le président de transition du Mali démissionne pendant sa détention

Les Nations Unies, l’Union africaine et d’autres organismes internationaux, ainsi que les États-Unis, ont exhorté l’armée malienne à libérer les dirigeants de la transition. Tard dans la journée, le Conseil de sécurité de l’ONU a accusé la démission et le licenciement d’avoir été forcés et a exigé la libération immédiate des fonctionnaires et le rétablissement du gouvernement civil.