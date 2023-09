Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, fait un aveu choquant sur le futur transfert

Le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, est connu pour être un négociateur pragmatique qui permet uniquement la conclusion d’accords selon ses propres conditions, et son dernier aveu poursuit cette tendance.

Alors que Tottenham Hotspur a commencé sa vie de manière positive sous la direction du nouveau manager Ange Postecoglou, dissipant les inquiétudes concernant le départ de Harry Kane au Bayern Munich pour un montant initial de 86 millions de livres sterling cet été, des interrogations subsistent quant à savoir si Daniel Levy est l’homme idéal pour diriger le club à un niveau exécutif.

Considéré comme quelqu’un qui évolue difficilement sur le marché des transferts, Levy tire souvent jusqu’au dernier euro d’un accord potentiel avant de le signer. La vente de Harry Kane l’a entièrement prouvé, mais le dernier aveu du président de Tottenham est certainement positif pour les fans des Spurs.

Les Spurs ont été impressionnants sous Postecoglou jusqu’à présent (Crédit image : Getty Images)

S’exprimant lors d’un forum de fans mardi soir, Levy a participé à une séance de questions et réponses avec les supporters de Tottenham Hotspur. On a demandé à Levy si le club avait une clause de rachat sur Harry Kane, ayant déjà été critiqué pour avoir laissé partir l’attaquant talismanique.

« Bien sûr », a répondu le président de Tottenham Hotspur, soulignant qu’il existe une clause de rachat potentielle insérée dans le contrat de Kane au Bayern qui pourrait le voir retourner dans le nord de Londres plus tard dans sa carrière.

Afin de ne pas perdre le joueur de 30 ans gratuitement l’été prochain, Tottenham a vendu Kane aux géants allemands pour reconstruire leur propre équipe. Alors qu’il a signé un contrat de quatre ans en Bavière, Kane pourrait revenir au stade de Tottenham Hotspur plus tôt que prévu.

Levy a inséré une clause de rachat dans le contrat de Kane avec le Bayern Munich (Crédit image : Getty Images)

Levy, cependant, a refusé de fournir plus de détails ou de subtilités sur la clause de rachat. On ne sait donc pas combien coûtera Kane, et dans quelle fenêtre de transfert.

Kane, quant à lui, a admis qu’il gardait toujours un œil sur les résultats des Spurs tout en s’exprimant avant son affrontement en Ligue des champions avec Manchester United mercredi soir.

« Début fantastique. Je garde toujours un œil sur eux et je pense que je garderai un œil sur Tottenham pour le reste de ma vie », a déclaré Kane.

« Je suis vraiment heureux de voir l’équipe jouer comme elle le fait et, bien sûr, voir ses fans heureux également est une bonne chose.

« Je suis sûr qu’ils seront ravis de continuer sur cette lancée. Ils ont un match énorme à venir (contre Arsenal dimanche), donc je vais certainement voir comment ils s’en sortiront au cours de la saison. »

