Alors que l’attention du monde reste divisée sur la guerre entre Israël et le Hamas et sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une délégation de la Fondation Ronald Reagan s’est rendue à Taiwan la semaine dernière pour tenter de renforcer le soutien américain à l’île qui continue d’être menacée par Pékin.

“Le scepticisme des Taïwanais quant à la capacité de l’Amérique à perdurer et à sa capacité à dissuader toute agression est en hausse”, a déclaré Heino Klinck, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour l’Asie de l’Est, à Fox News Digital.

“Le retrait précipité de l’administration Biden en Afghanistan, le soutien matériel fragmentaire à l’Ukraine, l’incapacité de fournir des articles sur la défense en temps opportun, ainsi que d’autres problèmes de politique étrangère alimentent la désinformation et la propagande chinoise qui alimentent ce scepticisme.”

Le voyage de la fondation rappelle deux visites effectuées par le président Reagan alors qu’il était encore gouverneur de Californie, d’abord en 1971 et de nouveau en 1978. La délégation comprenait des membres de la fondation et des membres de divers groupes, dont d’anciens hommes politiques, des experts militaires et des membres d’entreprises comme Google. et Citigroup.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a rencontré la délégation, remerciant le groupe pour son « hospitalité et son soutien considérable » lors de sa visite à la bibliothèque Reagan plus tôt cette année et a souligné le travail accompli pour « renforcer les relations Taiwan-États-Unis ».

“Taïwan et les Etats-Unis partagent les valeurs de liberté et de démocratie”, a déclaré Tsai. “Ensemble, nous luttons pour la paix et la prospérité dans la région. … Nos autres invités de marque ont poursuivi l’héritage et les idéaux du président Reagan en défendant la liberté individuelle, les opportunités économiques et la démocratie mondiale.”

Reagan s’est imposé comme un « défenseur dévoué » de Taiwan, appelant souvent à l’établissement de relations « officielles » ou « de gouvernement à gouvernement », selon un rapport. article du Washington Post écrit lors de sa première campagne présidentielle.

“Je ne ferais pas semblant, comme [President] Carter le fait, que la relation que nous entretenons actuellement avec Taiwan, promulguée par notre Congrès, n’est pas officielle”, a déclaré Reagan à propos de la différence entre lui et l’homme qu’il finirait par vaincre. Reagan tempérera plus tard son langage pour s’aligner davantage sur la politique officielle des États-Unis. , mais ses actions envers Taiwan sont restées celles d’un ami proche et d’un allié.

Lorsque Reagan s’est rendu en Chine en 1984, il a cherché à rassurer Taiwan sur le fait qu’il n’accepterait aucun accord qui entraverait les relations entre Taipei et Washington, avec des assurances données verbalement et lors de briefings aux représentants de Taiwan, Le New York Times a rapporté à l’époque.

La Fondation a cité Reagan, disant : « Il existe des différences culturelles qui rendent les nations uniques à leur manière, mais en même temps, je pense que toutes sont liées par un héritage commun d’amour de la liberté » et que « notre destin est la démocratie et la défense de ce destin est celle que nous partageons tous.

Le président de la Fondation Reagan, David Trulio, a déclaré à Fox News Digital que le groupe avait entrepris ce voyage parce qu’il « soutenait fermement le consensus bipartisan de longue date en faveur de Taiwan ».

“La Fondation et l’Institut présidentiels Ronald Reagan ont eu l’honneur de diriger cette délégation à Taiwan, une démocratie dynamique et un partenaire économique absolument clé en Asie, une région vitale pour l’avenir de l’Amérique”, a-t-il déclaré.

Klinck, dans ses commentaires sur Fox News Digital, a continué de se concentrer sur le scepticisme croissant du public taïwanais, arguant que les gens craignent que les relations entre les États-Unis et Taiwan aient régressé au rang de « sous-composante des relations entre les États-Unis et la Chine ».

“Les mérites des relations Washington-Taipei dans tous les domaines doivent être soulignés en dehors de la dynamique Washington-Pékin”, a déclaré Klinck. “Tirer parti des opportunités telles que la conclusion d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et Taïwan et le leadership américain pour internationaliser la paix, la sécurité et la stabilité dans le détroit de Taiwan constitueraient des messages forts soulignant l’engagement américain.”

L’inquiétude quant à l’engagement américain à Taiwan s’est accélérée à la suite de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël, qui a ravagé les médias et les esprits politiques du monde entier et a apparemment aspiré l’oxygène d’autres conflits. Même la couverture médiatique de l’Ukraine a vu son temps d’antenne diminuer face à l’escalade rapide de la situation au Moyen-Orient.

L’ancien sénateur James Talent, R-Mo., a déclaré à Fox News Digital Ukraine “est très présent à l’esprit des dirigeants taïwanais” qui “apprécient la politique de soutien américaine” à l’Ukraine parce que les dirigeants taïwanais “pensent qu’elle est importante pour les démocraties du pays”. monde pour qu’il soit clair qu’une agression non provoquée est une chose à laquelle ils résisteront. »

“Nous devons renforcer la dissuasion, ce qui signifie que Taïwan et les États-Unis développent le type de capacités militaires qui permettent à Pékin de réfléchir avant de bloquer ou d’envahir Taïwan”, a déclaré Talent. “C’est le défi le plus grand et le plus urgent.”

Il a souligné d’autres défis, tels que la manière dont la Chine utilise sa puissance économique pour faire avancer ses objectifs nationaux. Mais il a salué les efforts de Taiwan pour développer une puissance défensive « autosuffisante » et « un plus grand rôle dans les affaires asiatiques ».

Trulio a souligné que l’Amérique doit garder à l’esprit que « le monde surveille » la manière dont elle gère ces diverses crises, et que la manière dont l’Ukraine et Israël se comportent aura des « impacts » sur « les deux côtés du détroit de Taiwan ».

“Le Parti communiste chinois tente d’utiliser la désinformation pour rendre le peuple taïwanais sceptique quant à la volonté de l’Amérique de soutenir ses amis et alliés”, a soutenu Trulio. “Il ressort clairement de nos discussions à Taiwan qu’un soutien fort à l’Ukraine contrecarrerait ce scepticisme et rendrait la Chine moins encline à déclencher une crise.”