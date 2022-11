Le président de Taïwan quitte la tête du parti après que le pari sur la menace chinoise n’ait pas remporté de votes

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a démissionné de la tête du parti.

Sa démission intervient après l’échec de sa stratégie visant à encadrer les élections locales comme un défi à la Chine.

Le principal parti d’opposition du pays, le Kuomintang, a revendiqué la victoire.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a démissionné samedi de la tête du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir après que sa stratégie visant à encadrer les élections locales comme un défi à la bellicosité croissante de la Chine n’a pas porté ses fruits et n’a pas gagné le soutien du public.

Les élections des maires, des chefs de comté et des conseillers locaux portent apparemment sur des questions nationales telles que la pandémie de Covid-19 et la criminalité, et les élus n’auront pas leur mot à dire sur la politique chinoise.

Mais Tsai avait redéfini l’élection comme étant plus qu’un vote local, affirmant que le monde regardait comment Taïwan défendait sa démocratie au milieu des tensions militaires avec la Chine, qui revendique l’île comme son territoire.

Le principal parti d’opposition, le Kuomintang, ou KMT, était en tête ou revendiquait la victoire dans 13 des 21 sièges de maire et de chef de comté à gagner, y compris la capitale Taipei, par rapport aux cinq du PDP, largement conformes aux attentes et similaires aux résultats des dernières élections municipales de 2018.

“Les résultats ont déçu nos attentes. Nous acceptons humblement les résultats et acceptons la décision du peuple taïwanais”, a déclaré Tsai aux journalistes au siège du parti alors qu’elle quittait la tête du parti, ce qu’elle a également fait après les mauvais résultats de 2018.

“Ce n’est pas comme si le DPP n’avait jamais échoué auparavant”, a ajouté Tsai, qui continuera d’être président jusqu’en 2024. “Nous n’avons pas le temps de nous sentir désolés. Nous sommes tombés, mais nous nous relèverons.”

Tsai a déclaré qu’elle avait rejeté une offre de démission du Premier ministre Su Tseng-chang, également membre senior du DPP, ajoutant qu’elle lui avait demandé de rester en fonction pour s’assurer que ses politiques seraient correctement mises en œuvre.

Le Cabinet a déclaré que Su avait accepté de rester en raison du besoin de stabilité dans la situation intérieure et internationale “difficile”.

La réponse de la Chine a été discrète, l’agence de presse officielle Xinhua notant simplement la démission de Tsai “pour assumer la responsabilité de la performance du parti aux élections locales de Taiwan”.

Accusations “rouges”

Le DPP et le KMT, qui privilégient traditionnellement des liens étroits avec la Chine mais nie fermement être pro-Pékin, avaient concentré leurs efforts de campagne dans le nord riche et peuplé de Taiwan, en particulier à Taipei, dont le maire du petit Parti populaire de Taiwan n’a pas pu se représenter en raison de limites de durée.

Le KMT a accusé Tsai et le DPP d’être trop conflictuels avec la Chine et d’essayer de salir le parti pour être “rouge” – une référence aux couleurs du Parti communiste chinois.

Il a concentré sa campagne sur la critique de la réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19, en particulier après une augmentation des cas cette année.

Le président du KMT, Eric Chu, a célébré leur victoire, mais a déclaré qu’ils protégeraient également les libertés de Taiwan.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a démissionné à la tête du parti. Getty Images Walid Berrazeg, SOPA Images, via Getty Images

“Nous insisterons pour défendre la République de Chine et protéger la démocratie et la liberté”, a-t-il déclaré aux journalistes, en utilisant le nom officiel de Taiwan. “Nous travaillerons également dur pour maintenir la paix régionale.”

La Chine a organisé des jeux de guerre près de Taïwan en août pour exprimer sa colère lors d’une visite à Taipei de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, et ses activités militaires se sont poursuivies, bien qu’à une échelle réduite.

L’élection a eu lieu un mois après le 20e congrès du Parti communiste chinois, où le président Xi Jinping a obtenu un troisième mandat sans précédent – ​​un point que Tsai a répété à plusieurs reprises pendant la campagne électorale.

L’attention va maintenant se tourner vers les élections présidentielles et parlementaires de 2024, que Tsai et le DPP ont remportées par une victoire écrasante en 2020 sur l’engagement de tenir tête à la Chine et de défendre les libertés de Taiwan.

Tsai en est à son deuxième mandat et ne peut pas se représenter à la présidence en raison des limites de mandat.