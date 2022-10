Le président de Taïwan prononcera un discours s’engageant à renforcer la “puissance de combat” face aux menaces croissantes de la Chine

La présidente de Taïwan Tsai Ing-wen devrait s’engager à renforcer la “puissance de combat de la défense nationale” et le “moral du peuple” lors d’un discours qu’elle prononce lundi dans un contexte de tensions accrues avec la Chine.

Le discours, qu’Ing-wen devrait prononcer lundi, portera sur “l’amélioration de la puissance de combat de la défense nationale et l’unification du moral du peuple”, selon un aperçu de son discours prononcé le jour de la fête nationale décrit à Reuters.

“En plus de réaffirmer la détermination de Taïwan à renforcer son autodéfense et sa position sur le maintien de la paix et de la stabilité régionales, le président élaborera également sur les efforts visant à renforcer la puissance de combat et la résilience de la défense nationale”, a déclaré la source, selon le média.

Le discours, qui se tiendra devant le bureau présidentiel situé dans le centre de Taipei, Ing-wen déclarera également que la “résilience démocratique” est la clé de la protection de Taiwan.

Le président dira également que le pays doit rester “étroitement” connecté avec des alliés démocratiques en plus du renforcement des relations internationales.

Dimanche, le ministère de la Défense nationale de Taïwan a déclaré que 12 avions de l’Armée populaire de libération de Chine avaient été détectés dans la région environnante du pays, dont deux volant à l’est “de la ligne médiane du détroit de Taïwan”. 4 navires de l’Armée populaire de libération ont également été détectés dans la région.

Les responsables chinois disent qu’ils ont l’intention d’annexer l’île dans le cadre du système “un pays, deux systèmes” qui a été utilisé à Hong Kong.

Cependant, la proposition n’a pas le soutien des partis politiques taïwanais ni le soutien du public, selon un sondage.

Le président Biden a déclaré lors d’une interview en septembre avec “Meet the Press” de CBS qu’il défendrait Taiwan si la Chine décidait d’envahir.

“Oui, si en fait il y avait eu une attaque sans précédent”, a déclaré Biden lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis défendraient Taïwan en cas d’attaque de la Chine.

Le discours intervient moins d’une semaine avant le début du congrès du Parti communiste à Pékin.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.