Le président de Stanford démissionne dans la ligne de la recherche — RT Games & Culture

Le président de l’Université de Stanford, Marc Tessier-Lavigne, démissionnera volontairement le 31 août après la découverte d’un examen indépendant « graves défauts » dans cinq articles universitaires dont il était l’auteur principal.

La démission de Tessier-Lavigne, qui a été confirmée dans une déclaration aux étudiants mercredi, fait suite au lancement d’un examen en décembre pour enquêter sur les allégations de fraude et d’autres conduites de recherche contraires à l’éthique dans des articles scientifiques – dont certains datent de plus de deux décennies.

Le président de l’université, qui est neuroscientifique, a déclaré qu’il « n’a jamais soumis d’article scientifique sans croire fermement que les données étaient correctes et présentées avec précision. » Cependant, il a également reconnu qu’il aurait dû chercher des corrections plus robustes à son travail et que des contrôles plus stricts de certaines expériences scientifiques étaient nécessaires.

Tessier-Lavigne, a découvert le panel indépendant, a manipulé les données de 12 articles de recherche examinés – mais il a également conclu qu’il n’était pas responsable de la manière contraire à l’éthique de la recherche.















Le panel a déclaré que cinq articles dont Tessier-Lavigne était l’auteur principal contenaient « de graves défauts dans la présentation des données de recherche. » Quatre d’entre eux, a-t-il dit, contenaient une manipulation apparente des données.

Tessier-Lavigne, président de Stanford au cours des sept dernières années, a déclaré qu’il était au courant d’erreurs dans quatre des cinq documents, mais a ajouté qu’il avait pris « insuffisant » des mesures pour y remédier. Il a également déclaré qu’il avait l’intention de retirer trois articles et d’en éditer deux autres.

La question a été soulevée pour la première fois dans une enquête du Stanford Daily , le journal étudiant de l’université, qui avait remis en question la substance de plusieurs articles scientifiques de Tessier-Lavigne. Il faisait suite à une discussion publique des utilisateurs du site Web PubPeer, qui est souvent utilisé par les chercheurs universitaires pour discuter de l’intégrité des travaux publiés.

Tessier-Lavigne a été innocenté par le panel de l’allégation la plus grave portée contre lui. En 2009, un article qu’il a rédigé concernant la recherche sur la maladie d’Alzheimer ne contenait pas de recherche frauduleuse, il a été découvert. Cependant, il a également été conclu que le contenu de l’article avait « diverses erreurs et lacunes. »

Tessier-Lavigne restera professeur de biologie à Stanford lorsque sa démission prendra effet après le 31 août. Il a également déclaré son intention de poursuivre ses recherches universitaires sur le développement et la dégénérescence du cerveau.