Le président de Sinnissippi démissionne le 1er septembre – Shaw Local

DIXON – L’actuel président des Centres Sinnissippi quitte ce poste le mois prochain.

Le président et chef de la direction, Patrick Phelan, quittera l’entreprise le 1er septembre et l’actuelle vice-présidente et chef de l’exploitation, Stacie Kemp, assurera les fonctions de PDG par intérim pendant le processus de recherche visant à trouver un nouveau président et chef de la direction. Le départ a été annoncé mardi dans un communiqué publié par les Centres Sinnissippi.

Patrick Phélan

« C’était la décision la plus difficile de ma vie, car j’ai un travail formidable ici chez Sinnissippi, une équipe fantastique et nous avons tellement de choses passionnantes en cours », a déclaré Phelan en informant les employés, la direction et le conseil d’administration de sa décision. «J’aime mon travail et les gens qui le rendent si facile. Ce fut une décision difficile à prendre, mais en fin de compte, je l’ai prise en pensant avant tout à ma famille.

Phelan aura une relation contractuelle avec les centres Sinnissippi après le 1er septembre qui se poursuivra tout au long du processus de recrutement et lors de l’embauche d’un remplaçant, a-t-il déclaré.

« Tout notre personnel joue un rôle dans ce processus », a-t-il déclaré. « Chacun de nos employés a contribué au succès de Sinnissippi au cours de nos 57 ans d’histoire, et bien que la sélection d’un nouveau président-directeur général soit importante, notre équipe d’employés, de superviseurs, de gestionnaires et de membres du conseil d’administration est encore plus importante. . Je sais que je laisserai l’organisation entre les mains très compétentes de notre excellent personnel, de nos dirigeants et des membres de notre conseil d’administration, et ils veilleront à ce que l’agence dispose d’un leadership compétent et de qualité pour nous accompagner dans les 10 prochaines années et au-delà.

Phelan a rejoint les centres Sinnissippi en juin 2013, après avoir été vice-président des programmes éducatifs et communautaires à la Children’s Home Association of Illinois à Peoria. Au cours de sa décennie à Sinnissippi, l’agence a plus que doublé ses effectifs, a résisté à la pandémie de COVID-19, a vu l’agence devenir une clinique de santé comportementale communautaire certifiée, a créé deux maisons de convalescence, a ouvert un nouveau bureau à Freeport et a ajouté des services limités au Bureau. et les comtés de Henry. Phelan a également occupé divers postes au sein de la Community Behavioral Healthcare Association de l’Illinois, notamment président du conseil d’administration de la CBHA et président de la politique publique de la CBHA.

« Patrick a fait partie intégrante des succès de Sinnissippi tout au long de ses nombreuses années au sein de l’agence », a déclaré Larry Prindaville, président du conseil d’administration des centres Sinnissippi. « L’impact qu’il a eu sur l’agence est impressionnant. Sous sa direction, la mission de Sinnissippi a progressé et l’agence s’est développée de nombreuses manières. Ce fut un privilège de travailler avec Patrick, et le conseil d’administration et le personnel lui souhaitent beaucoup de succès tout au long de sa carrière.

Kemp assumera ses fonctions de PDG par intérim à partir du 1er septembre jusqu’à la date de début d’un remplacement permanent. Sinnissippi a engagé une société de conseil spécialisée dans le recrutement de leaders en santé comportementale qui travaillera avec le conseil d’administration et l’administration de Sinnissippi pour rechercher un nouveau président-directeur général.

Kemp a rejoint les centres Sinnissippi en juin 2015 en tant que vice-président/directeur clinique et a été promu vice-président/directeur de l’exploitation en août 2020. Kemp a siégé au conseil d’administration de la CBHA au cours des six dernières années, également en tant que présidente. Kemp a travaillé comme clinicien au Mount Sinnissippi Centers. Bureau Carroll de 2000 à 2002. Avant de retourner à Sinnissippi en 2015, Kemp a occupé d’autres postes dans la région de Milwaukee, notamment en tant que directeur de la performance, de l’assurance qualité et de la collaboration commerciale informatique pour Lutheran. Services sociaux du Wisconsin et du Haut Michigan immédiatement avant de retourner à Sinnissippi.

Née et élevée dans le comté de Carroll, Kemp était passionnée par l’idée de retourner dans le nord-ouest de l’Illinois pour desservir la région qu’elle considère comme son chez-soi.

« Aujourd’hui plus que jamais, nos communautés ont besoin de nous », a déclaré Kemp. « Nous constatons un besoin accru de services de santé mentale et de toxicomanie, et mon objectif est de m’assurer que nous allons de l’avant pour répondre à ces besoins. Je suis honoré que le conseil d’administration m’ait choisi pour le poste de PDG par intérim et je compte faire tout ce que je peux pour fournir le soutien et le leadership dont notre personnel et nos communautés ont besoin pendant cette période de transition.