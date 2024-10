Le président de Radio-Canada refuse d’exclure l’acceptation de primes pour les deux derniers exercices financiers

La présidente et directrice générale de CBC, Catherine Tait, a refusé aujourd’hui d’exclure l’acceptation de primes personnelles pour les deux derniers exercices financiers si elles sont approuvées par le Bureau du Conseil privé.

S’exprimant devant le comité du patrimoine de la Chambre des communes, Tait a déclaré que les Canadiens s’attendent à ce que CBC honore ses engagements envers les gestionnaires et dirigeants non syndiqués si ceux-ci satisfont aux indicateurs de performance clés.

C’est la troisième fois que Tait est convoqué devant le comité du patrimoine pour répondre à des questions sur les primes au cours d’une année qui a vu CBC supprimer 141 emplois et éliminer 205 autres postes vacants.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a promis à plusieurs reprises qu’un gouvernement dirigé par lui annulerait le financement de CBC, bien qu’il ait promis de préserver certaines parties de Radio-Canada, le service français de la société.

« Vous arrivez au terme de votre mandat, étant payé plus que ce que gagne le Premier ministre de ce pays, et vous refusez aujourd’hui d’exclure que vous receviez soit des primes, soit des soi-disant primes de performance, soit une indemnité de départ à la fin de votre mandat. votre mandat », a déclaré le député conservateur et membre du comité Damien Kurek lors d’un échange avec Tait.

« Comme je l’ai dit, je considère que c’est une affaire personnelle », a répondu Tait.

REGARDER : Le PDG de CBC n’exclut pas de recevoir une prime Catherine Tait n’exclut pas de toucher une prime une fois qu’elle quittera CBC/Radio-Canada S’exprimant devant une commission parlementaire lundi, le député conservateur Damien Kurek a demandé à la présidente de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, si elle refuserait de prendre une prime une fois son mandat terminé en janvier 2025.

L’échelle salariale de Tait se situe entre 468 900 $ et 551 600 $, mais si elle répond à certains critères, elle peut toucher 7 à 28 pour cent supplémentaires de son salaire en prime. Elle n’a pas droit à une indemnité de départ.

Tait a défendu à plusieurs reprises la structure salariale de la SRC. Elle a déclaré que les dirigeants et les gestionnaires du radiodiffuseur public sont payés environ la moitié de ce que leurs homologues du secteur privé peuvent gagner.

« Franchement, je pense qu’il est extrêmement important pour l’avenir de l’organisation de pouvoir rémunérer équitablement ses cadres supérieurs et ses employés non syndiqués », a-t-elle déclaré aux journalistes après l’audience.

REGARDER : Tait s’oppose au « récit » du financement de CBC Selon Catherine Tait, plus tôt le « récit » du financement de CBC sera arrêté, mieux ce sera. La présidente sortante de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, a déclaré que le « récit » actuel répandu par certains sur le définancement de CBC/Radio-Canada est plus préjudiciable à la réputation et au moral du radiodiffuseur public que la question des primes de performance.

Au cours de l’exercice 2023-2024, plus de 18 millions de dollars en primes ont été versés à 1 180 employés non syndiqués de Radio-Canada.

Le gouvernement fédéral a déclaré en août qu’il n’avait pas pris de décision quant à l’octroi ou non à Tait d’une prime pour l’exercice 2022-2023, ajoutant qu’en raison de la loi sur la protection de la vie privée, ce sera à Tait de divulguer publiquement si elle en reçoit un.

Tait a déclaré aux députés qu’elle n’avait jusqu’à présent reçu aucune prime pour cette année. Elle pourrait également bénéficier d’une prime pour l’exercice 2023-2024.

Tait devrait quitter son poste le 3 janvier 2025. Son remplaçant a déjà été choisi.

La ministre du Patrimoine canadien, Pascale St-Onge, se lève lors de la période des questions à la Chambre des communes à Ottawa, le jeudi 29 février 2024. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

La ministre du Patrimoine, Pascale St-Onge, devrait annoncer des changements visant à moderniser le diffuseur public au cours des prochaines semaines.

Plus tôt ce mois-ci, un haut responsable du gouvernement a déclaré à CBC News que le gouvernement en était aux dernières étapes de rédiger des modifications législatives et réglementaires pour le diffuseur public .

Le mandat actuel de Radio-Canada est prévu par la loi dans la Loi sur la radiodiffusion. Il a été créé en 1991 et n’a pas été mis à jour depuis l’avènement d’Internet.