Le président de PVR, Ajay Bijli, explique pourquoi le pop-corn est si cher dans les multiplexes

Le président et directeur général de PVR, Ajay Bijli, a récemment évoqué le coût élevé des aliments et des boissons dans le PVR indien. Dans sa récente interaction avec l’Economic Times, Bijli a déclaré que l’expérience multiplex en Inde doit être améliorée à tous les niveaux de prix. Selon le président, l’Inde a un grand potentiel de croissance en tant que pays, mais reste encore sous-estimée. Bijli a révélé que l’activité Food and Beverage (F&B) valait environ Rs 1 500 crore en ce moment.

Le président a souligné qu’il ne blâmait pas les consommateurs de parler des prix élevés du F&B à n’importe quel PVR. Selon Bijli, les cinémas indiens sont encore dans la phase de transition d’un écran unique à un multiplexe. Étant donné que le processus est à mi-parcours, le fonctionnement et les dépenses d’investissement en écran unique et en multiplex diffèrent énormément.

Faisant davantage la lumière sur la partie dépenses de son analyse, il a déclaré que le placement de plusieurs écrans dans un espace limité, le coût d’installation de l’infrastructure et la location de la propriété louée dans les centres commerciaux sont quelques-uns des principaux facteurs qui ont augmenté les dépenses dans les multiplexes. Il a ajouté : « Les dépenses sont fonction de la qualité. Lorsque les gens sentent qu’ils sont satisfaits de ce qu’ils obtiennent, ils ne se plaignent pas.

Le président a expliqué que plusieurs écrans signifient plusieurs salles de projection, plusieurs systèmes de sonorisation ainsi qu’un foyer climatisé. Cela se traduit presque par une augmentation des dépenses en capital et du système opérationnel. Il a poursuivi: «Auparavant, les écrans simples avaient une salle de projection, un système de sonorisation, les foyers n’étaient jamais climatisés. Lorsque les multiplex sont arrivés, les Capex (dépenses d’investissement) ont été multipliées par 4 à 6. »

En plus de cela, Bijli pense également que les consommateurs sont satisfaits de la qualité offerte par les multiplexes. Si ce n’était pas le cas, l’activité F&B n’aurait pas réalisé les ventes qu’elle réalise aujourd’hui.

