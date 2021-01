Le président de Proud Boys, Enrique Tarrio, dont le groupe a incendié une bannière BLM arrachée à une église noire le mois dernier à Washington, aurait été arrêté après son retour dans la capitale nationale pour une manifestation pro-Trump.

La police métropolitaine a attrapé Tarrio, 36 ans, lundi. Lors de son arrestation pour destruction de biens, il aurait été trouvé en possession de deux magasins de munitions de grande capacité, en violation des lois strictes du District of Columbia sur les armes à feu, a rapporté le New York Times.

L’accusation de propriété découle de l’incendie d’une bannière Black Lives Matter lors d’une manifestation le mois dernier. Tarrio était retourné à Washington pour une manifestation massive qui devrait avoir lieu mercredi, lorsque le Congrès se réunit pour certifier les résultats des élections de la victoire du démocrate Joe Biden sur le président Donald Trump.

Les Proud Boys ont été parmi les soutiens les plus agressifs et controversés du président, se ralliant ces dernières semaines aux allégations de Trump de fraude électorale massive. Le groupe a eu une série d’affrontements violents avec des manifestants d’Antifa et de BLM lors d’événements à travers le pays pendant le mandat de Trump, y compris des affrontements qui ont conduit à ce que quatre personnes aient été poignardées le mois dernier à DC.

Le journaliste de USA Today, Will Carless, a déclaré qu’il interviewait par téléphone lundi lorsque des sirènes ont retenti en arrière-plan. Tarrio a dit à son chauffeur de garer la voiture, a déclaré Carless, puis a dit au journaliste: «Ils sont pour moi. Voici quelque chose à écrire.

#RUPTURE J’étais juste en train d’interviewer le président de Proud Boys, Enrique Tarrio, par téléphone. Pendant que nous étions à l’appel, des sirènes ont commencé à retentir en arrière-plan. Il a dit à son chauffeur de s’arrêter. M’a dit "Ils sont pour moi," puis "Voici quelque chose à écrire." Il * peut avoir été arrêté. – Will Carless (@willcarless) 4 janvier 2021

Les conservateurs ont été scandalisés que la police de DC soit apparemment prête à bondir lorsque Tarrio est revenu dans la ville, soulignant que les émeutiers BLM et Antifa ont mis le feu, vandalisé des monuments nationaux, détruit des biens et lancé des pierres et d’autres projectiles sur la police – la plupart du temps sans être arrêtés.

«Vous pouvez détruire une rangée entière de vitrines à Washington et ne pas vous faire arrêter, mais si vous détruisez un drapeau Black Lives Matter. . . » a déclaré l’avocat Will Chamberlain, coéditeur de Human Events.

Vous pouvez détruire une rangée entière de vitrines à Washington et ne pas être arrêté, mais si vous détruisez un drapeau Black Lives Matter … https://t.co/jxpkgNiK27 – Will Chamberlain (@willchamberlain) 4 janvier 2021

L’analyste politique Matt Couch, qui se décrit comme un ami de Tarrio, a déclaré qu’il pensait que la ville pourrait être poursuivie pour discrimination. «La police de DC n’a arrêté aucun des émeutiers qui ont brûlé l’église Saint-Jean, mais ils ont arrêté Enrique Tarrio sur une banderole BLM,» il a dit.

Le chef des Proud Boys et mon ami Enrique Tarrio sont arrêtés pour un délit à Washington, DC alors qu’il vient d’atterrir à l’aéroport. Ils l’arrêtent pour avoir chuté pour avoir brûlé la bannière Black Lives Matter lors du dernier événement. Par Joe Biggs au téléphone. – Matt Couch (@RealMattCouch) 4 janvier 2021

Tarrio, qui est d’origine afro-cubaine, a pris la responsabilité de l’incendie de la bannière BLM dans un poste de Parler le mois dernier. Il a nié que l’incident était un crime de haine, disant la seule haine dans son cœur «Est pour le communisme et un gouvernement autoritaire.» Il a appelé BLM un mouvement marxiste.

« Venez me chercher si vous pensez que ce que j’ai fait était mal, » Ajouta Tarrio. «Nous laisserons le public décider.»

