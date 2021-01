Le président de Proud Boys, Enrique Tarrio, a été libéré de prison à Washington mais a reçu l’ordre de rester en dehors de la ville jusqu’à sa prochaine audience, l’empêchant d’assister à une manifestation contestant la victoire électorale de Joe Biden.

Le juge Renee Raymond, magistrat de la Cour supérieure, a ordonné mardi à Tarrio de rester en dehors du district de Columbia jusqu’à son audience en juin. Elle a rejeté une demande de Tarrio de limiter l’interdiction à Black Lives Matter Plaza.

RUPTURE: Le juge corrompu de DC a banni le leader des Proud Boys Enrique Tarrio du district de Columbia … Ça va passer comme un Twinkie principal … – Matt Couch (@RealMattCouch) 5 janvier 2021

La décision est intervenue un jour après l’arrestation de Tarrio peu de temps après son arrivée à Washington pour participer à des manifestations demandant que la victoire du président élu Biden soit annulée. Une manifestation massive est attendue dans la capitale mercredi, lorsque le Congrès se réunira pour certifier les résultats électoraux de tout le pays. Le président Donald Trump a allégué que Biden avait gagné sur la base de centaines de milliers de votes frauduleux.

Tarrio, 36 ans, a été accusé de destruction de biens suite à l’incendie d’une bannière BLM arrachée à une église noire le mois dernier à Washington. Raymond aurait suggéré que les panneaux BLM dans la ville seraient menacés si Tarrio était autorisé à rester dans la ville. Tarrio, qui est d’origine afro-cubaine et vit à Miami, fait également face à des accusations d’armes car lors de son arrestation, il aurait été trouvé en possession de deux magasins de munitions de grande capacité qui sont illégaux à Washington.

Les conservateurs ont souligné l’ironie de la poursuite de Tarrio pour avoir prétendument brûlé une banderole après que les émeutiers du BLM et d’Antifa se soient en grande partie échappés en brûlant une église historique, en vandalisant des monuments nationaux, en attaquant violemment des gens et en jetant des pierres et des bouteilles d’urine sur la police. L’ordre qui l’empêchera d’assister aux manifestations a été considéré comme ajoutant l’insulte à la blessure.

« Ils ont peur de le sortir pour le 6 », a déclaré un utilisateur de Twitter. «Ne t’inquiète pas. Je suis presque sûr que ses garçons réussiront à protéger les innocents.

Ils ont peur de le sortir pour le 6e. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que ses garçons réussiront à protéger les personnes INNOCENTES. – jen414 (@ jen4142) 5 janvier 2021

