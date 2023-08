Le président de Pachuca remet en question la valeur de la Coupe des ligues MLS-Liga MX

Le président de Pachuca, Jesus Martinez, a déclaré jeudi que le tournoi conjoint de la Coupe des ligues MLS-Liga MX était encore loin d’avoir les avantages financiers dont les clubs mexicains bénéficiaient autrefois en tant que participants à la Copa Libertadores – la Ligue des champions d’Amérique du Sud.

« Ce n’est pas le business qu’ils disent. C’est mieux pour moi de retourner au [Copa] Libertadores », a déclaré Martinez à « Futbol Picante » d’ESPN après que Pachuca ait été éliminé des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue par le Dynamo de Houston.

« Premièrement, pour des raisons sportives, et deuxièmement, je vais juste vous donner un exemple : nous devrions jouer 10 matches de Coupe des Ligues, pour un match Libertadores. »

Les clubs mexicains ont disputé la prestigieuse Copa Libertadores de 1998 à 2016.

Ces derniers jours, les médias mexicains ont remis en question les efforts de nombreux clubs de Liga MX en Coupe des Ligues et ont laissé entendre que la priorité était financière en raison du fait que les matchs n’étaient organisés qu’aux États-Unis et au Canada.

Jesus Martinez, président de Grupo Pachuca, a émis de vives critiques à l’égard de la Coupe des Ligues. Luis Cano/Jam Media/Getty Images

« Ne confondez pas les gens, pour le moment ce n’est pas l’affaire. C’est un projet qui est là pour que demain ce soit un grand projet commercial et sportif », a déclaré Martinez, s’opposant à l’idée qu’il s’agit actuellement d’une compétition à forte rentabilité.

« C’est un début et chaque départ est difficile. »

Pachuca, qui a obtenu un laissez-passer pour le tour à élimination directe en raison du total de points le plus élevé de la Liga MX en 2022, est l’une des cinq équipes mexicaines qui ont jusqu’à présent subi des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue aux mains des clubs de la MLS.

Après une défaite face au Charlotte FC aux tirs au but jeudi, le manager de Cruz Azul, Ricardo « Tuca » Ferretti, a fait valoir que la Liga MX n’avait plus le dessus sur ses homologues de la MLS.

« Beaucoup pensent encore que le Mexique continue d’être le géant de la région. Cela n’existe plus, c’est totalement révolu », a-t-il ajouté. Ferretti a dit. « Il n’y a pas de géants dans cette région »,

Querétaro, après avoir battu son compatriote mexicain Pumas jeudi, est actuellement la seule équipe de Liga MX à s’être qualifiée pour les huitièmes de finale.

León (vs. Real Salt Lake), Tigres (vs. Vancouver Whitecaps), Monterrey (vs. Portland Timbers), Toluca (vs. Sporting Kansas City) et Club América (vs. Chicago Fire) de la Liga MX joueront leur tour respectif 32 matchs vendredi.

La Coupe des ligues, qui réunit pour la première fois tous les clubs de la MLS et de la Liga MX, est un tournoi de type « Coupe du monde » d’un mois. Les trois premiers seront admis à la Coupe des champions de la Concacaf l’année prochaine.