Le président de Naples critique la Fédération italienne de football pour l’indemnisation de Luciano Spalletti

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a demandé une indemnité à la Fédération italienne de football (FIGC) si Luciano Spalletti était nommé nouveau manager de l’équipe nationale.

Dans une lettre aux termes fermes, De Laurentiis a accusé la FIGC d’une « attitude amateur », et qu’ils « ne devraient pas être rebutés par le fait de devoir payer 1 million d’euros bruts par an au nom de l’entraîneur pour le libérer de ses obligations contractuelles ».

Après avoir guidé Napoli vers son premier titre de Serie A en 33 ans, Spalletti a quitté le club à la fin de la saison dernière pour prendre du temps sur le jeu, bien qu’il lui reste un an sur son contrat.

La FIGC est à la recherche d’un successeur à Roberto Mancini, qui a démissionné de son poste de sélectionneur de l’équipe nationale dimanche. Son départ a mis fin à une période de cinq ans au cours de laquelle l’équipe nationale masculine a remporté l’Euro 2020 mais n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde l’année dernière.

Spaletti, 64 ans, a été lié au rôle, mais la FIGC devrait payer une clause d’une valeur de 3,25 millions d’euros (2,8 millions de livres sterling; 3,56 millions de dollars) car il est toujours sous contrat avec Napoli à moins qu’il ne soit renoncé par le propriétaire du club.

« Après l’avalanche de reportages trompeurs et inexacts dans plusieurs médias, publiés par des commentateurs faisant autorité et des professionnels du monde de la communication, j’estime nécessaire de clarifier la situation de Luciano Spalletti en ce qui concerne sa possible nomination en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale d’Italie. », lit-on dans la lettre.

« J’ai toujours eu un immense respect pour l’équipe nationale et quand j’étais jeune, c’était la seule équipe à part Napoli qui me passionnait.

« Bien qu’il lui reste un an sur son contrat avec Naples, après avoir remporté le Scudetto, Spalletti a exprimé son désir de s’absenter de l’entraînement étant donné qu’il était » très fatigué « . En reconnaissance du travail remarquable qu’il avait fait, je n’ai pas sourcillé même si j’aurais pu lui demander de respecter son contrat. Je lui ai donc donné la chance d’avoir une longue période de repos.

De Laurentiis a poursuivi qu’il était « ravi » d’avoir recruté le nouvel entraîneur-chef Rudi Garcia et il est certain que le Français « fera un travail formidable ». Il a poursuivi en demandant à Spalletti des garanties que l’homme de 64 ans « respecterait son congé sabbatique, y compris une pénalité en cas de manquement à son engagement ».

La lettre ajoutait: « En ce qui concerne la Fédération italienne de football, après avoir examiné le problème actuel, ce qui m’étonne le plus, c’est que nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de deux matchs cruciaux pour l’Italie, Roberto Mancini remettant sa démission à ce moment-là. indiquer.

« Il y a deux considérations principales à prendre en compte : les relations ne sont pas entretenues avec les collègues, ce qui les conduit à démissionner alors qu’il manque les outils juridiques nécessaires pour les conserver en veillant au respect des contrats, avec recours à des sanctions spécifiques si nécessaire.

« Si le choix tombe sur Spalletti, et à juste titre, en tant qu’entraîneur brillant avec 25 ans d’expérience au plus haut niveau derrière lui, dont l’équipe de Naples a joué le meilleur football d’Europe la saison dernière, et que vous lui offrez un salaire annuel net de € 3 millions pendant trois ans, vous ne devriez pas être rebuté par le fait de devoir payer 1 million d’euros bruts par an au nom de l’entraîneur pour le libérer de ses obligations contractuelles (un engagement non seulement envers Naples, mais aussi envers les millions de fans du club) . Tout cela est incohérent.

« Certes, 3 millions d’euros, ce n’est pas beaucoup pour Calcio Napoli et encore moins pour moi, mais la question dans ce cas n’est pas sur le » tout-puissant dollar « , mais plutôt sur une question de principe.

« Cela n’affecte pas uniquement le Calcio Napoli, mais l’ensemble du système de football italien, qui doit se débarrasser de son attitude amateur pour relever les défis tout en respectant les règles des entreprises, des sociétés anonymes et du marché lui-même.

« Tant que la ‘règle’ restera une ‘exception’, le système du football ne pourra pas évoluer et nous continuerons à être témoins de cas comme celui-ci et des commentateurs ‘autorisés’ qui ne savent pas gérer sainement les entreprises continueront à exprimer leurs vues. »

Spalletti n’a pas encore parlé publiquement de la situation, mais lorsqu’on lui a demandé de prendre un jour le poste d’Italie en mai, il a répondu : « Je dois réfléchir à ce qui m’inspire et l’équipe nationale serait certainement inspirante, car cela me permettrait de prenez du temps de temps en temps.

« Ce serait certainement une bonne solution, mais j’aurais besoin d’avoir une idée de quel type d’équipe nationale il s’agit. »

Les prochains matchs de l’Italie auront lieu en septembre, lorsqu’elle affrontera la Macédoine du Nord et l’Ukraine lors des éliminatoires de l’Euro 2024. La Serie A revient ce week-end, pendant ce temps, avec le champion en titre Napoli face à un voyage à Frosinone nouvellement promu samedi.

(Photo : Getty Images)