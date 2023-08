Le président de Monterrey déclare que la Coupe des ligues favorise les équipes de la MLS

Le président de Monterrey, Jose Antonio « Tato » Noriega, a déclaré que la logistique et les déplacements des clubs mexicains n’étaient pas « équitables » dans le tournoi de la Coupe des ligues en cours entre les équipes de la Liga MX et de la MLS organisé aux États-Unis et au Canada.

« Très mécontent, très déçu, très inquiet », a déclaré Noriega mardi soir à propos de l’organisation de la compétition, peu après une victoire 1-0 en huitièmes de finale sur ses rivaux Tigres au Shell Energy Stadium, domicile du Houston Dynamo FC.

Vendredi, Monterrey affrontera le LAFC en quart de finale, qui, selon le président, était initialement prévu pour le week-end.

« Une date de match est modifiée qui a été fixée au 12, et a été avancée au 11, avec tous les kilomètres que nous avons eu sur nous… nous sommes toujours en vie et voyageons à Los Angeles, nous allons accumuler un certain nombre de kilomètres qui n’est pas juste », a déclaré Noriega, qui a noté qu’un certain nombre de joueurs de son équipe s’étaient blessés pendant la séquence.

« Ce sera le cinquième match [for us]tandis que pour Los Angeles, c’est à la maison avec leurs joueurs qui sortent manger tous les jours avec leurs familles, vont au cinéma, se reposent, et les nôtres font un énorme effort. »

Depuis le 26 juillet, Monterrey a remporté quatre victoires consécutives dans le tournoi tout en jouant à Sandy, Utah, Seattle, Portland, Oregon, puis Houston mardi.

Le LAFC, exempté de la ronde à élimination directe en raison de son titre de la Coupe MLS en 2022, a remporté ses matchs en huitièmes de finale et en huitièmes de finale tout en jouant à domicile au stade BMO.

Le match de quart de finale de vendredi entre LAFC et Monterrey se jouera près du stade BMO au Rose Bowl de plus grande capacité à Pasadena.

« Il y a un grand besoin d’être équitable, parce que je ne veux pas trop parler, mais si on passe après Los Angeles, je suis sûr qu’on va aller à l’autre bout du pays, donc c’est fou « , a déclaré Noriega. « Je parle au nom de toutes les équipes mexicaines, qui ont subi divers revers. »

Si Monterrey bat LAFC, il se rendra à Nashville ou au Minnesota pour un match en demi-finale.

Plus tôt dans la phase de groupes du tournoi, Leon a passé la nuit dans un aéroport de Vancouver après qu’un retard de vol les ait laissés bloqués, forçant un retard dans son match contre LA Galaxy.

Avec Monterrey, Queretaro est la seule autre équipe de Liga MX qui reste dans le tour à élimination directe de la Coupe des Ligues. Les six autres sont des équipes MLS. Vendredi, Querétaro affrontera l’Union de Philadelphie en quarts de finale.

La Leagues Cup, un tournoi inaugural de style Coupe du monde qui comprenait toutes les équipes de la Liga MX et de la MLS, se terminera par une finale le 19 août.

Le président de la Liga MX, Mikel Arriola, a qualifié la Coupe des ligues de succès et a déclaré que le comité de compétition examinerait le tournoi une fois qu’il serait terminé, tout en laissant la porte ouverte à des matchs qui se joueraient sur des sites au Mexique à l’avenir.

« Nous avons beaucoup de flexibilité car le comité des sports est dirigé par les deux ligues », a déclaré Arriola. « Alors après avoir analysé les résultats de cette première année, qui sont très excitants et importants, nous pourrions décider. Tout ce que nous déciderons conjointement pourra être mis en œuvre. »