Le président de Microsoft dénonce Google et Facebook pour étouffer la concurrence, les actualités et la démocratie

Le président de Microsoft, Brad Smith, est devenu le dernier individu à dénoncer les pratiques mises en avant par Google et Facebook contre le gouvernement australien, dans une impasse concernant les publications d’informations. Le haut dirigeant de Microsoft a publié une déclaration qui non seulement souligne le soutien à la position du gouvernement australien sur la façon dont les publications de nouvelles doivent être compensées par les grands géants de la technologie, mais décrit également comment un manque de marché concurrentiel approprié a conduit à ces entreprises technologiques, un peu comme Microsoft lui-même. , abusant de leur pouvoir et de leur forteresse dans la vie de tous les jours.

Soulignant le rôle du journalisme en tant que quatrième état de la démocratie, Smith décrit comment les publications de nouvelles indépendantes, y compris de nombreuses petites et locales, ont été des sources clés pour susciter des récits communs dans la société. C’est la preuve effrénée de l’importance des nouvelles et des publications indépendantes au fil du temps, ce qui a été au centre des institutions démocratiques du monde entier. Étant donné que Google et Facebook sont issus des libertés mêmes accordées par la démocratie et les médias indépendants eux-mêmes, Smith pose une question sur les actions que ces géants de la technologie ont entreprises ces derniers temps.

La nécessité de partager les revenus

Smith décrit comment les publications qui diffusent leur contenu sur Google génèrent jusqu’à 4,7 milliards de dollars de revenus chaque année, mais pour Google. «Cela signifie que les agences de presse ne sont pas rémunérées même si tout ce trafic alimente des plates-formes qui sont devenues des gardiens technologiques rentables sur lesquels les entreprises doivent faire de la publicité pour atteindre les consommateurs», dit-il. C’est sur cette note, estime Smith, que les actions du gouvernement australien ont un impact profondément positif.

«Les idées sont simples. Les propriétés technologiques dominantes telles que Facebook et Google devront investir dans la transparence, notamment en expliquant comment elles affichent le contenu des actualités. Plus important encore, la législation corrigera le déséquilibre économique entre la technologie et le journalisme en imposant des négociations entre ces gardiens de la technologie et les agences de presse indépendantes. L’objectif est de fournir aux agences de presse une compensation pour les avantages tirés par les contrôleurs technologiques de l’inclusion de contenu d’actualités sur leurs plates-formes », déclare Smith.

L’impact de la concurrence

Il poursuit ensuite en expliquant comment Google et Facebook sont passés à l’offensive dès qu’une telle suggestion a été émise. Comme des rapports l’ont déjà révélé auparavant, Google a menacé de retirer la recherche Google d’Australie et Facebook a interdit les nouvelles du pays, après que le gouvernement se soit tenu à leur déclaration. Smith estime que ces pratiques de marché abusives sont le résultat d’un manque de concurrence et en revendique la preuve alors que lui et Nadella ont ensuite approché le gouvernement central australien pour chercher à combler le vide que Google et Facebook pourraient laisser derrière eux par le retrait du pays. .

Rétablissant son soutien, Smith déclare: «C’était l’occasion de combiner de bonnes affaires avec une bonne cause et, comme nous l’avons expliqué, même si Google voulait quitter l’Australie, nous resterions. Le service de recherche Bing de Microsoft détient moins de 5% de part de marché en Australie, ce qui est nettement inférieur à la part de marché de 15 à 20% que nous détenons sur les recherches sur PC et mobiles aux États-Unis et la part de 10 à 15% que nous avons au Canada et aux États-Unis. Royaume. Mais, avec une perspective réaliste de gagner une part d’utilisation, nous sommes convaincus que nous pouvons créer le service que les Australiens veulent et ont besoin. Et, contrairement à Google, si nous pouvons nous développer, nous sommes prêts à souscrire aux obligations de la nouvelle loi, y compris le partage des revenus comme proposé avec les agences de presse. «

Sur la base de cette action de Microsoft, Google est revenu pour négocier avec le gouvernement australien, après n’avoir pas reçu le soutien du gouvernement américain cette fois-ci pour sa poussée contre l’Australie. Le géant de la recherche aurait même supprimé une vidéo d’avertissement qui aurait dit aux Australiens de demander à leur propre gouvernement d’imposer leur nouvelle loi sur les médias pour le partage des revenus, s’ils voulaient continuer à utiliser le service. Facebook a également fait un retour public en déclarant qu’il était prêt à négocier et à nouer des partenariats avec certaines maisons de médias en termes de partage des revenus.

Loin d’être assez

Cependant, Smith estime que la réponse est loin d’être adéquate. Comme le décrit Smith, «Immédiatement après sa volte-face avec le Premier ministre, Google a envoyé un nouveau lot de propositions privées aux éditeurs de nouvelles qui ont conditionné une offre de payer plus d’argent sur des« dispositions explicites permettant à Google de résilier tout accord conclu si le gouvernement le règlement proposé sur les médias numériques n’est pas révisé. »» Ceci, encore une fois, souligne le pouvoir absolu que Google détient sur les publications qui génèrent tous les revenus, tout en perdant eux-mêmes les revenus publicitaires.

«La question ultime est de savoir quelles valeurs nous voulons que le secteur de la technologie et le journalisme indépendant servent. Oui, la proposition de l’Australie réduira le déséquilibre de négociation qui favorise actuellement les gardiens de la technologie et contribuera à augmenter les opportunités de journalisme indépendant. Mais c’est une question déterminante de notre époque qui va au cœur de nos libertés démocratiques », conclut Smith, déclarant que même si la part des revenus des géants de la technologie peut diminuer en donnant une plus grande part aux publications, cela devrait être fait pour le bien de protéger le tissu même de la société qui nous a aidés à construire ce monde.

Comme Smith l’a souligné dans sa lettre, au cours des deux dernières décennies, rien qu’aux États-Unis, les revenus de l’actualité ont diminué de 70%, l’emploi a diminué de 50% et plus de 2000 publications indépendantes ont fermé leurs portes – des actions qui auraient pu être moins brutales si le modèle de partage des revenus pas entièrement transgressé aux géants de la technologie. C’est cela qui souligne à quel point la débâcle avec les médias d’information indépendants en Australie est critique, et la présence de la concurrence est très importante même dans les points intersectoriels. Microsoft, sur cette note, dit qu’il est prêt à accroître l’efficacité de sa recherche Bing et à se conformer aux lois du pays pour acquérir 20% de la part de marché de la recherche australienne, contre 5% actuellement.

Reste à savoir si cela irait de cette manière ou si Google et Facebook trouveraient un moyen de continuer à fonctionner comme d’habitude.