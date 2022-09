Le président de Marvel explique pourquoi le personnage de Chadwick Boseman n’a pas été refondu dans “Black Panther : Wakanda Forever”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Chadwick Boseman a dépeint le roi T’Challa dans divers films Marvel, dont plusieurs films “Avengers”, “Captain America: Civil War” et son propre long métrage “Black Panther” qui a vraiment plongé dans les origines du super-héros et de Wakanda.

La nouvelle de la mort tragique de Boseman a choqué le monde en août 2020 lorsqu’il est décédé après sa bataille contre le cancer du côlon, une bataille qu’il a gardée secrète. Boseman n’avait que 43 ans au moment de son décès.

Beaucoup se sont demandé ce qu’il adviendrait du personnage de Boseman dans la prochaine suite du film original “Black Panther: Wakanda Forever” qui a été tourné après la mort de Boseman.

La décision a été prise de ne pas refondre le personnage, pas encore du moins, bien qu’il y ait eu une pétition qui a reçu des milliers de signatures demandant que son personnage soit refondu afin d’honorer le défunt acteur.

Boseman n’est pas dans le deuxième film et son personnage n’a pas été refondu, même si le film lui rend hommage. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige a fait une interview avec Empire où il a discuté de la décision de ne pas refondre T’Challa pour le nouveau film.

“J’avais l’impression qu’il était beaucoup trop tôt pour refondre”, a déclaré Feige au point de vente. “Stan Lee a toujours dit que Marvel représentait le monde à l’extérieur de votre fenêtre. Et nous avions parlé de la façon dont, aussi extraordinaires et fantastiques que soient nos personnages et nos histoires, il y a un élément relatable et humain dans tout ce que nous faisons. Le monde est toujours en train de traiter la perte du Tchad. [director] Ryan [Coogler] versé cela dans l’histoire.”

“Les conversations portaient entièrement sur, oui, ‘Qu’est-ce qu’on fait ensuite?’ Et comment l’héritage de Chadwick, ce qu’il avait fait pour aider Wakanda et la Panthère vierge à devenir ces idées incroyables, ambitieuses et emblématiques, pourrait-il continuer ? C’est de cela qu’il s’agissait”, a-t-il poursuivi.

De nombreux acteurs du premier film occuperont le devant de la scène dans la suite, notamment Letitia Wright qui joue Shuri, Danai Gurira, qui joue Okoye, et Lupita Nyong’o qui joue Nakia.

Dans la bande-annonce du prochain film, il y a une image de ce qui ressemble à une main portant le costume de Blank Panther, mais la personne qui porte le costume est inconnue. “Black Panther : Wakanda Forever” sort le 11 novembre 2022.