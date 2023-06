Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, vexé par les accusations du FFP qui ont entaché le triplé

Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a exprimé sa frustration que les accusations de fair-play financier éclipsent le succès du club sur le terrain, promettant d’exprimer ses « opinions franches » quand il le pourra.

L’équipe de Pep Guardiola a remporté un triplé historique de la Ligue des champions, de la Premier League et de la FA Cup la saison dernière, devenant ainsi la deuxième équipe anglaise à réussir l’exploit.

City a été inculpé en février de 115 infractions présumées aux règles du fair-play financier de la Premier League remontant à 2009 et accusé de ne pas avoir coopéré à une enquête.

Guardiola a déclaré le mois dernier qu’il ne voulait pas qu’un nuage pèse sur les réalisations de son équipe et espère une résolution dès que possible.

Khaldoon, s’adressant aux médias internes du club, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter en détail les accusations pour des raisons juridiques, mais qu’il aurait une « conversation » une fois le processus terminé.

« Je vais vous donner mon point de vue très direct, je vous le promets », a-t-il déclaré. « J’ai un point de vue très fort là-dessus, mais je vais malheureusement être très retenu aujourd’hui.

« C’est très frustrant parce que cela enlève tellement de l’excellent travail qui se fait dans ce club et cela ne se produit pas seulement sur le terrain de football. Le terrain de football – ce que ces joueurs ont réalisé cette année, le triplé, est incroyable. »

Khaldoon a déclaré que City, qui a remporté cinq des six derniers titres de Premier League, était « très bien géré ».

« Aujourd’hui, la valeur de ce groupe dépasse les 6 milliards de dollars », a déclaré. « Nous avons créé tellement de valeur – nous avons attiré des investisseurs de classe mondiale. Pourquoi? Parce que nous avons ici une machine commerciale qui est l’une des meilleures dans le monde. »

Khaldoon pense que City est la meilleure marque de football au monde.

« Nous pouvons continuer pendant une demi-heure en ce moment avec moi juste en vous donnant des données en termes de dépenses nettes au cours de la dernière saison, de dépenses nettes au cours des trois dernières années, au cours des cinq dernières années, au cours des 10 dernières années », a-t-il déclaré. .

« Regardez chacun d’entre eux et considérez-les simplement comme des faits et comparez-nous à nos concurrents, puis les gens nous lanceront ‘vous êtes les plus dépensiers’, ‘vous avez la plus grande équipe’.

« Je souhaite que les gens puissent simplement faire une pause et poser la question et obtenir les faits, puis commenter. »

