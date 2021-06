Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, s’excuse auprès des fans de la Super League | Actualités footballistiques

Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a juré de continuer à « perturber » les meilleurs du monde, mais a révélé ses regrets pour la Super League européenne vouée à l’échec.

Les champions de Premier League ont provoqué l’indignation en avril en acceptant de rejoindre une Super League avec 11 autres géants européens.

City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool et Tottenham se sont tous rapidement retirés du plan – qui impliquait également le Real Madrid, l’Atletico Madrid, Barcelone, les deux clubs de Milan et la Juventus – après de furieuses protestations des fans.

Un nouvel ensemble de mesures mises en place par la Premier League en mai comprend une charte des propriétaires à laquelle tous les propriétaires de clubs seront tenus de signer – les engageant à respecter les principes fondamentaux de la compétition – mais Al Moubarak a insisté sur le fait que City cherchera toujours à améliorer.

Il a déclaré: « Nous continuerons à repousser les limites dans tout ce que nous faisons. Nous voulons être le meilleur club du monde et pour ce faire, nous devons perturber et nous perturberons.

« En étant perturbateur, vous faites parfois des erreurs. Nous avons commis des erreurs dans le passé, nous en ferons à l’avenir, mais nous ferons plus de bien que de mal.

















2:38



L’UEFA a lancé des mesures disciplinaires contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus pour l’échec de la Super League européenne et pourrait prononcer des suspensions de deux ans de la Ligue des champions



« Nous serons meilleurs, plus forts et plus performants. Ce que je dis aux fans à ce sujet, c’est que pour en arriver là où nous en sommes aujourd’hui, nous avons fait beaucoup de choses correctement et nous avons fait beaucoup d’erreurs. Cela fait partie de la croissance et de l’amélioration. .

« Vous devez avoir le courage de faire des erreurs et de les admettre pour aller de l’avant.

« Si vous revenez il y a 12 ans là où nous avons commencé, là où nous sommes aujourd’hui, nous n’aurions pas pu faire les sauts que nous avons faits au fil des ans sans prendre de risques et sans commettre d’erreurs, apprendre et revenir et s’améliorer constamment. »

Mais Al Mubarak a admis que c’était une erreur de s’impliquer dans la Super League, ce qui a tendu leurs relations avec les fans, la ligue et d’autres clubs de haut niveau.

« Regret, oui, une grande expérience d’apprentissage. Nous continuons et nous continuerons », a-t-il déclaré sur le site Internet du club.

« C’était une décision basée sur une vision, qui était une vision erronée, cela améliorera et renforcera notre position en tant que club. Ce qui manquait, c’était un aspect important, c’est ce que les fans en pensaient.

« Nous en tirerons des leçons, je n’en doute pas. Nos fans apprécient le cœur et l’esprit de tout ce que nous faisons. Nos fans, j’espère, comprendront que lorsque nous commettons une telle erreur, notre cœur était au bon endroit. Notre évaluation avait tort.

« Nous avons pris une décision, j’ai pris une décision à ce sujet et j’assume l’entière responsabilité, c’était une erreur. »