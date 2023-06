Le président de Man City, Khaldoon Al Mubarak: J’ai une opinion bien arrêtée sur les accusations de Premier League | Nouvelles du football

Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, a déclaré qu’il avait « des opinions bien arrêtées » sur les accusations de Premier League contre le club, ajoutant que City était « très bien géré ».

Les récents triples vainqueurs ont vu leur cas renvoyé à une commission indépendante par la Premier League en février après avoir été accusé de plus de 100 violations des règles financières allant de 2009/10 à 2017/18.

Ils n’auraient pas fourni d’informations financières précises et Man City n’aurait pas entièrement divulgué les rémunérations financières versées à l’un de leurs managers sur une période de quatre ans. La suggestion est qu’il y avait un contrat secret, donc l’un des managers était payé beaucoup plus que ce qui était officiellement indiqué.

La Premier League allègue également que Man City n’a pas respecté les règles du fair-play financier de l’UEFA sur une période de cinq ans. Ils allèguent également que Man City n’a pas pleinement coopéré à l’enquête de la Premier League.

Le club a nié sans équivoque les allégations, le manager Pep Guardiola ayant récemment appelé à une résolution rapide « dans l’intérêt de tous ».

Man City a réalisé son triplé avec la Ligue des champions, battant l'Inter Milan à Istanbul





Après des victoires en Premier League, en FA Cup et en Ligue des champions lors de la saison 2022/23, le président Al Mubarak s’est entretenu avec les médias officiels du club. Bien qu’il n’ait pas pu discuter pleinement des accusations en tant qu’affaire juridique en cours – bien qu’il dise qu’il exprimera ses « points de vue francs » une fois le processus terminé – il a fait quelque chose pour défendre Man City contre les idées fausses perçues.

« Évidemment, je ne peux malheureusement pas en parler pour des raisons juridiques », a déclaré Al Moubarak, dans le cadre de son discours annuel.

Regardez les meilleurs moments de la parade des aigus de Manchester City alors que les joueurs et le personnel sont montés sur scène pour célébrer avec les fans



« Et ce que je ferais généralement toujours, c’est commenter après, donc je pense que nous allons passer par, nous allons passer par le processus judiciaire. Ce sont des procédures qui prennent le temps qu’elles prennent et quand nous avons terminé, nous ‘ J’aurai une conversation.

« Je vais vous donner mon point de vue très direct, je vous le promets. J’ai un point de vue très fort là-dessus, mais je vais malheureusement être très retenu.

« C’est très frustrant parce que cela enlève tellement de l’excellent travail qui se fait dans ce club et cela ne se passe pas seulement sur le terrain de football. Le terrain de football – ce que ces joueurs ont réalisé cette année, le triplé, est incroyable.

Al Mubarak sur la victoire du triplé… « [It is a] relief. Gagner ça, ça me rappelle 2011/12, ce match QPR, la première Premier League. Il y a eu du soulagement dans ce match, puis du bonheur. « Avec la Ligue des champions, nous avons essayé si fort pendant tant d’années. Et puis de le faire enfin, c’est un soulagement, c’est du bonheur, mais c’est vraiment plus de soulagement. Nous avons enfin ce trophée ici. »

« J’espère que les gens se concentreront et les jugeront pour leur football, ce qu’ils réalisent sur le terrain et ce qu’ils réalisent dans toutes les compétitions auxquelles ils participent.

« Le club dans son ensemble est bien géré, très bien géré. Aujourd’hui, la valeur de ce groupe dépasse les six milliards de dollars. Nous avons créé tellement de valeur – nous avons fait venir des investisseurs de classe mondiale. Pourquoi ? Parce que nous avons une machine commerciale ici qui est l’une des meilleures au monde.

« Nous pouvons continuer pendant une demi-heure en ce moment avec moi juste en vous donnant des données en termes de dépenses nettes au cours de la dernière saison, de dépenses nettes au cours des trois dernières années, au cours des cinq dernières années, au cours des dix dernières années – regardez chaque choisissez-en un et considérez-les simplement comme des faits et comparez-nous à nos concurrents, puis les gens nous lanceront « les plus gros dépensiers », « vous avez la plus grande équipe ».

L'entraîneur-chef de Manchester City, Pep Guardiola, réfléchit à la victoire du triplé



« Je souhaite que les gens puissent simplement faire une pause et poser la question et obtenir les faits, puis commenter.

« Nos dirigeants sont ciblés par les meilleures équipes du monde – toujours. Au fait – c’est tout à notre honneur. Je respecte cela. Les gens apprécient que nous produisions, pas seulement les meilleurs talents sur le terrain, pas seulement les meilleurs talent dans l’académie, pas seulement les meilleurs talents du groupe, mais nous produisons certains des meilleurs cadres du monde, certains des meilleurs scouts du monde, certains des meilleurs personnels sportifs du monde.

« Et cela témoigne de l’excellent travail accompli par ce groupe. Nous sommes la marque de football numéro un au monde. Ce sont les faits. Le club génère d’énormes revenus. »