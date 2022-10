Le président de Lyft pense toujours que les voitures sans conducteur domineront le covoiturage

Des confettis tombent alors que le PDG de Lyft, Logan Green (C) et le président John Zimmer (GAUCHE C) sonnent la cloche d’ouverture du Nasdaq célébrant l’introduction en bourse (IPO) de la société le 29 mars 2019 à Los Angeles, en Californie. Les actions de la société d’applications de covoiturage étaient initialement au prix de 72 $.

Depuis son introduction en bourse en mars 2019, Lyft a vendu son développement interne de véhicules autonomes à une filiale de Moteur Toyota et n’a que récemment commencé à proposer des trajets autonomes dans trois villes américaines avec des véhicules autonomes fabriqués par ses partenaires. Et même ces véhicules incluent toujours des chauffeurs de secours.

Un “réseau hybride” permet à l’entreprise de mieux faire correspondre l’offre aux pics et aux creux de la demande tout au long d’une journée ou d’une semaine, selon Zimmer. Il soutient qu’une flotte uniquement remplie de véhicules autonomes sera presque toujours sous-approvisionnée ou surapprovisionnée, ce qui entraînera des coûts élevés et une faible utilisation.

Ce ton d’avertissement marque un changement par rapport à il y a six ans, lorsque Zimmer a envoyé des vagues à travers Wall Street et l’industrie automobile avec sa prédiction que les voitures autonomes domineraient bientôt l’industrie. Certains croyaient à l’époque que l’entreprise de covoiturage et d’autres comme elle – à savoir, Uber – pourrait éventuellement éliminer le besoin de posséder une voiture.

“Chaque année, de plus en plus de gens concluent qu’il est plus simple et plus abordable de vivre sans voiture”, a écrit Zimmer dans un Poste moyen en septembre 2016. “Et lorsque les véhicules autonomes en réseau entreront en scène, en dessous du coût de possession d’une voiture, la plupart des citadins cesseront complètement d’utiliser une voiture personnelle.”

Une transition est en cours, mais à un rythme beaucoup plus lent que beaucoup ne l’avaient prédit.

Des sociétés telles que Cruise, filiale détenue majoritairement par GM, et alphabétique Waymo a commencé à proposer des trajets entièrement sans conducteur dans certaines villes. D’autres sociétés telles que d’Amazon Zoox et Argo AI, qui est soutenu par Moteur Ford et Volkswagen font également des progrès dans leurs flottes de recherche et d’essai.

Lyft a commencé cette année à proposer des véhicules autonomes sur son application de covoiturage de ses partenaires Motional à Las Vegas et Argo à Miami et Austin, au Texas.

“Créer une voiture qui voit mieux que les humains et réagit mieux que les humains est très difficile. Et donc cela prend juste plus de temps, mais je ne doute pas que cela se produira”, a déclaré Zimmer.