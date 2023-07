Le président de l’Université de Stanford a déclaré mercredi qu’il démissionnerait, citant un examen indépendant qui l’a disculpé d’inconduite dans la recherche mais a trouvé de « graves défauts » dans cinq articles scientifiques sur des sujets tels que le développement du cerveau dont il était l’auteur principal.

Marc Tessier-Lavigne — qui est né à Trenton, en Ontario. – a déclaré dans une déclaration aux étudiants et au personnel qu’il démissionnerait le 31 août.

La démission intervient après que le conseil d’administration a lancé un examen en décembre à la suite d’allégations de fraude et d’autres comportements contraires à l’éthique liés à la recherche et à des documents datant dans certains cas de deux décennies.

Tessier-Lavigne, un neuroscientifique, dit qu’il « n’a jamais soumis un article scientifique sans croire fermement que les données étaient correctes et présentées avec précision ». Mais il dit qu’il aurait dû être plus diligent dans la recherche de corrections concernant son travail et qu’il aurait dû exploiter des laboratoires avec des contrôles plus stricts.

Les panélistes ont trouvé plusieurs cas de données manipulées dans les 12 articles sur lesquels ils ont enquêté, mais ont conclu qu’il n’était pas responsable de l’inconduite. Pourtant, ils ont constaté que chacun des cinq articles dans lesquels il était l’auteur principal « présente de graves défauts dans la présentation des données de recherche » et dans au moins quatre d’entre eux, il y avait une manipulation apparente des données par d’autres.

Tessier-Lavigne a déclaré qu’il était au courant des problèmes avec quatre des cinq journaux, mais a reconnu avoir pris des mesures « insuffisantes » pour résoudre les problèmes. Il a dit qu’il retirerait trois des articles et en corrigerait deux.

Les articles ont été publiés avant que Tessier-Lavigne ne devienne président de Stanford.

Peers, le journal étudiant a soulevé des inquiétudes

Les allégations d’inconduite concernant le travail ont d’abord été diffusées sur PubPeer, un site Web où les membres de la communauté scientifique peuvent discuter des articles de recherche, indique le rapport. Des questions ont refait surface après que le Stanford Daily, le journal étudiant de l’université, ait publié plusieurs articles sur l’intégrité des rapports publiés par ses laboratoires.

Le reportage agressif a valu au rédacteur en chef des enquêtes et étudiant de première année Theo Baker un prix spécial de journalisme George Polk. Baker a déclaré mercredi à l’Associated Press que les rétractations et les corrections n’auraient pas eu lieu autrement.

EXCLUSIF: L’enquête de Stanford sur son propre président n’incluait pas certaines allégations dont il avait été informé par écrit. Il a également perdu l’accès à certains témoins.https://t.co/IvbTtTJpu9 —@StanfordDaily

« Le fait que nous soyons en mesure de contribuer à la correction du dossier scientifique pour cinq articles largement cités est important », a-t-il déclaré.

Le panel a blanchi Tessier-Lavigne des allégations les plus graves, selon lesquelles un article de 2009 publié dans la revue scientifique Nature avait fait l’objet d’une enquête pour fraude et qu’une fraude avait été constatée. Il n’y a pas eu d’enquête et aucune fraude n’a été découverte, a déclaré le panel. Le document proposait un modèle de neurodégénérescence, qui pourrait avoir un grand potentiel pour la recherche et le traitement de la maladie d’Alzheimer, écrit le groupe dans son rapport.

Mais le panel a également conclu que l’article présentait de multiples problèmes, notamment un manque de rigueur dans son élaboration et que les recherches qui ont mené à l’article et à sa présentation contenaient « diverses erreurs et lacunes ». Le comité n’a pas trouvé de preuve que Tessier-Lavigne était au courant du manque de rigueur.

« Les gens ont tendance à considérer les scientifiques comme ces individus dont ils ont entendu parler comme Einstein et Marie Curie », a déclaré H. Holden Thorp, rédacteur en chef de la famille de revues Science. « La vérité est que les chercheurs dirigent des laboratoires remplis de gens, et tout ce qui se passe dans ce laboratoire est le produit de nombreuses personnes là-bas. »

Bien que le rapport ait innocenté Tessier-Lavigne de l’inconduite en recherche, Thorp a déclaré qu’en fin de compte, le patron est responsable de ce qui se passe dans le laboratoire – et ne devrait pas être distrait par d’autres tâches. Il a souligné la conclusion du rapport selon laquelle la culture de laboratoire a joué un rôle.

Tessier-Lavigne dit qu’il démissionne parce qu’il s’attend à ce que le débat se poursuive sur sa capacité à diriger l’université. Il restera à la faculté en tant que professeur de biologie. Il a également déclaré qu’il poursuivrait ses recherches sur le développement du cerveau et la neurodégénérescence.

Président par intérim nommé

Le conseil a nommé Richard Saller, professeur de lettres classiques, président par intérim à compter du 1er septembre, a déclaré le président du conseil, Jerry Yang.

Dans un communiqué, Yang a déclaré que Tessier-Lavigne était la clé de la création de la première nouvelle école de l’université en 70 ans, la Stanford Doerr School of Sustainability, et en 2019, il a dévoilé un plan stratégique à long terme qui continuera à guider la croissance de l’université.

Tessier-Lavigne en est le président depuis près de sept ans.