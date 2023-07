Le président de l’Université de Stanford annonce sa démission en raison de préoccupations concernant ses recherches

SAN FRANCISCO (AP) – Le président de l’Université de Stanford a déclaré mercredi qu’il démissionnerait, citant un examen indépendant qui l’a disculpé d’inconduite dans la recherche, mais a trouvé des failles dans d’autres articles rédigés par son laboratoire.

Marc Tessier-Lavigne a déclaré dans une déclaration aux étudiants et au personnel qu’il démissionnerait le 31 août.

La démission intervient après que le conseil d’administration a lancé un examen en décembre à la suite d’allégations de fraude et d’autres comportements contraires à l’éthique liés à ses recherches et à ses documents.

Il dit qu’il « n’a jamais soumis d’article scientifique sans croire fermement que les données étaient correctes et présentées avec précision ». Mais il dit qu’il aurait dû être plus diligent dans la recherche de corrections concernant son travail.

L’examen a évalué 12 articles sur lesquels Tessier-Lavigne a travaillé, et il est l’auteur principal de cinq d’entre eux. Il a dit qu’il était au courant des problèmes avec quatre des cinq documents, mais a reconnu avoir pris des mesures « insuffisantes » pour résoudre les problèmes. Il a dit qu’il retirerait trois des articles et en corrigerait deux.

Le comité a examiné une douzaine d’articles scientifiques sur lesquels Tessier-Lavigne est répertorié comme co-auteur après des allégations d’inconduite diffusées sur PubPeer, un site Web où les membres de la communauté scientifique peuvent soulever des questions ou des préoccupations concernant les publications scientifiques, indique le rapport.

Le panel l’a innocenté de l’allégation la plus grave, selon laquelle un article de 2009 publié dans la revue scientifique Nature, avait fait l’objet d’une enquête pour fraude et qu’une fraude avait été découverte. Le document proposait un modèle de neurodégénérescence, qui pourrait avoir un grand potentiel pour la recherche et le traitement de la maladie d’Alzheimer, écrit le groupe dans son rapport.

Mais le panel a également conclu que l’article présentait de multiples problèmes, notamment un manque de rigueur dans son élaboration et que les recherches qui ont mené à l’article et à sa présentation contenaient « diverses erreurs et lacunes ». Le comité n’a pas trouvé de preuve que Tessier-Lavigne était au courant du manque de rigueur.

Tessier-Lavigne dit qu’il démissionne parce qu’il s’attend à ce que le débat se poursuive sur sa capacité à diriger l’université. Il restera à la faculté en tant que professeur de biologie. Il a également déclaré qu’il poursuivrait ses recherches sur le développement du cerveau et la neurodégénérescence.

Il en est le président depuis près de sept ans.

Janie Har, l’Associated Press