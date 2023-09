Le président de l’Union minimise le rôle de Biden dans les négociations

Rompant avec la tradition de longue date de la « cérémonie de poignée de main » avec les dirigeants des trois grands constructeurs automobiles pour ouvrir les négociations contractuelles, le président de United Auto Workers, Shawn Fain, s’entretient et fait des « poignées de main des membres » avec les travailleurs de Stellantis chez Stellantis. Usine d’assemblage de Sterling Heights le 12 juillet 2023 à Sterling Heights, Michigan. L’UAW ouvre aujourd’hui les négociations sur les contrats automobiles avec Stellantis, Ford le 14 juillet et General Motors le 18 juillet. (Photo de Bill Pugliano/Getty Images)

Le président des Travailleurs unis de l’automobile, Shawn Fain, a déclaré lundi que la Maison Blanche n’aurait aucun rôle à jouer dans la négociation d’un accord visant à mettre fin à la grève des travailleurs de l’automobile, alors que le débrayage entre dans sa quatrième journée sans qu’une résolution ne soit en vue.

« Non, pas du tout », a répondu Fain lorsqu’on lui a demandé dans l’émission « Morning Joe » de MSNBC si la Maison Blanche pouvait aider le syndicat et Moteurs généraux , Gué et Stellantis parvenir à un accord.

« Cette bataille ne concerne pas le président », a déclaré Fain. « Il ne s’agit pas de l’ancien président ou de toute autre personne avant cela. Cette bataille concerne les travailleurs qui défendent la justice économique et sociale et obtiennent leur juste part parce qu’ils en ont assez de reculer. »

Les commentaires de Fain interviennent après que le président Joe Biden a déclaré vendredi qu’il enverrait la secrétaire au Travail par intérim Julie Su et le conseiller principal de la Maison Blanche Gene Sperling à Détroit pour aider à arbitrer les négociations.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lundi à CNBC dans une interview que la Maison Blanche souhaitait un accord « gagnant-gagnant ». « Les deux parties doivent aplanir leurs désaccords et travailler à un contrat qui soit bon pour les travailleurs et pour l’industrie également », a déclaré Yellen.