Le président de l’UFC se moque des améliorations de la rémunération des combattants

Dana White a affirmé que ses bagarreurs MMA sont payés “ce qu’ils sont censés être payés”

Les combattants de l’UFC qui espèrent une refonte révolutionnaire de la structure de rémunération de la promotion d’élite MMA ne devraient pas retenir leur souffle si cela se produit de si tôt, comme le suggèrent les commentaires de son président Dana White dans une interview.

Alors que ceux en haut de l’arbre peuvent recevoir des sommes allant de 500 000 $ à des millions plus une part de pay-per-view pour leurs combats, ceux en bas reçoivent souvent un maigre 10 000 $ à montrer et 10 000 $ supplémentaires s’ils gagnent qui a vu White et l’UFC fortement critiqués par des gens comme le farceur YouTube devenu boxeur Jake Paul.

Dans une vidéo publiée par GQ, cependant, White s’est adressé à la ligne et a déclaré que les combattants “être payé ce qu’ils sont censés être payés”.

“La boxe a été complètement détruite à cause de l’argent et de tout ce qui s’y passe”, Blanc a déclaré.

“Ça n’arrivera jamais [in the UFC] pendant que je suis ici. Croyez-moi, ces gars sont payés ce qu’ils sont censés être payés. Ils mangent ce qu’ils tuent. Ils reçoivent un pourcentage des achats à la carte, et l’argent est réparti entre tous les combattants”, White a en outre affirmé.

Soufflant de sa propre trompette, White a également déclaré à GQ qu’il n’y avait pas “trop ​​de choses dont on peut parler merdiquement à propos de l’UFC”.

“Si vous regardez ce que nous avons fait avec l’entreprise au cours des 22 dernières années, c’est incroyable. [They’ve] jamais été fait, jamais, les choses que nous avons faites dans le domaine du combat. Vous devez toujours avoir quelque chose à foutre, je suppose. Et les combattants veulent toujours gagner plus d’argent”, il continua.

Aucune grande organisation sportive ne paie ses athlètes aussi mal que Dana White et l’UFC. Si vous ne voyez pas cela, vous êtes l’un des moutons de Dana. Ils n’arrêtent pas de parler de vendre 21 événements d’affilée, mais ne parlent jamais d’augmenter le salaire des combattants, de leur donner des soins de santé et une répartition équitable des revenus. https://t.co/ZdtV0MsrXk – Jake Paul (@jakepaul) 12 août 2022

Pour ceux qui ont des idées au-dessus de leur station, White a suggéré qu’ils créent leur propre promotion rivale, ce qui, bien que non inspiré par la rémunération des combattants, l’ancien champion à la retraite des poids légers Khabib Nurmagomedov l’a déjà fait avec Eagle FC.

“Si vous ne l’aimez pas, il existe une solution simple à ce problème. Allez créer votre propre organisation MMA – pas de barrière à l’entrée”, Blanc rechignait.

“Assomme-toi. Paye ce que tu veux. Ça a déjà été fait. Comment ça s’est passé pour les autres gars ? Pas bien. Occupe-toi de tes affaires.” il a ordonné.

Attrapant le vent des commentaires, l’épine régulière du côté de White, Jake Paul, qui a constamment défié White sur la question et a même fait un disque de rap sur le thème plus tôt cette année, s’est rendu sur Twitter pour dire ce “aucune grande organisation sportive ne paie ses athlètes aussi mal que Dana White et [the] UFC”.

“Si vous ne voyez pas cela, vous êtes l’un des moutons de Dana. Ils n’arrêtent pas de parler de vendre 21 événements d’affilée, mais ne parlent jamais d’augmenter le salaire des combattants, de leur donner des soins de santé et [a] répartition équitable des revenus, “ Paul a ajouté.

“Si mon patron me disait que je ne recevrais jamais d’augmentation, je démissionnerais et j’irais dans un endroit qui me valorise vraiment. N’est-ce pas?” le farceur 5-0 a ensuite posé plus tard.

“Mais que se passe-t-il si votre patron, qui a gagné des centaines de millions grâce à votre travail acharné, vous dit qu’il n’augmente pas votre salaire minimum et que vous ne pouvez pas démissionner ?”

Lire la suite Le patron de l’UFC snobe Khabib

Le prochain grand spectacle de l’UFC sera sa carte UFC 278 tenue à Salt Lake City le 21 août et titrée par le champion poids welter Kamaru Usman défendant sa couronne contre Leon Edwards.

Avant l’événement principal, Paulo Costa et Luke Rockhold se battront également avec les deux combattants qui critiquaient auparavant le salaire des combattants.

Il y a quelques mois à peine, Rockhold a remis en question ce qu’il croyait être un faible montant versé pour des bonus tels que Fight of the Night et Performance of the Night.

“Qu’est-ce qu’on fout ici ? Des bonus de 50 000 $ qui sont payés pendant environ deux décennies ?” Rockhold a protesté auprès de MMA Fighting.

“La valorisation de l’entreprise augmente de f ****** milliards de dollars, et nous sommes toujours bloqués sur des chèques de bonus de 50 000 $?” a également demandé l’ex-dirigeant des poids moyens.