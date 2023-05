Le président de l’UFC, Dana White, choque le nouveau venu avec un double salaire et un bonus après sa première défaite avec un préavis de cinq jours

Dana White se sentait généreuse après avoir regardé un combat poids plume en trois rounds à l’UFC 288.

Le candidat au dixième rang Movsar Evloev a eu une nuit plus difficile que prévu contre son adversaire de remplacement tardif Diego Lopes au Prudential Center New Jersey samedi soir.

3 Lopes n’a pas réussi ses débuts à l’UFC Crédit : Getty

Le Russe invaincu a dominé une grande partie de l’affaire de 15 minutes, mais a été contraint de repousser une série de tentatives de soumission pour remporter une victoire par décision unanime lors de son septième combat à l’UFC.

Lopes a menacé d’un brassard au premier tour, mais Evloev a réussi à se sortir de la soumission et à profiter d’une domination de cinq minutes dans le deuxième cadre.

Après avoir pris son premier combat à l’UFC avec un préavis de cinq jours, Lopes a semblé être épuisé au début du troisième tour, mais cela a fini par être son meilleur du combat.

Le joueur de 29 ans a verrouillé la soumission de kimura et s’est retrouvé en première position, mais Evloev a de nouveau montré une excellente défense pour survivre à l’attaque tardive sur son record parfait.

Lopes n’avait pas fini, cependant. Alors que le temps s’écoulait, le Brésilien a saisi la jambe de son adversaire et a commencé à travailler pour une soumission de la genouillère.

Evolev était initialement imperturbable. Cependant, son confort s’est rapidement transformé en inquiétude alors que la soumission devenait douloureuse et qu’il était contraint de résister aux derniers instants de son 17e victoire en carrière.

3 Mais il n’a jamais cessé de chercher la fin Crédit : Getty

3 Sa performance granuleuse a impressionné Dana White Crédit : Getty

Lopes n’a pas remporté la victoire mais s’éloignera de l’UFC 288 avec son argent gagné après une conversation avec White qui a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux par ESPN.

Grâce à un traducteur, le patron de l’UFC peut être entendu – à peine au-dessus de la foule – dire à Lopes à quel point il était impressionné par sa performance et promettre de doubler sa bourse.

Lors de sa conférence de presse d’après-combat, White a révélé que non seulement Lopes rentrerait chez lui avec le double d’argent, mais qu’il repartirait également avec un bonus Fight of the Night de 50 000 $.

« Génial. Des performances incroyables. Le gamin a une tonne de cœur, c’est un chien absolu [and] J’ai adoré chaque minute », a déclaré le joueur de 53 ans lorsqu’on l’a interrogé sur les débuts à court terme de Lopes à l’UFC.

Alors que Lopes a gagné un camp complet et un adversaire plus facile pour son prochain combat, Evolev s’est imposé comme l’un des meilleurs prétendants aux poids plumes et a impressionné son patron dans le processus.

White a ajouté: « C’est un étalon, mec. Laissez-moi vous dire que ce brassard était profond et que cette barre de genou était profonde, et il s’est battu contre les deux.

« Vous savez, il a une fiche de 17-0 maintenant, top 10. Nous verrons où il se retrouvera mardi après que les médias auront fait leur travail. »