UEFA le président Aleksander Ceferin a critiqué la création de l’échappée Super League européenne et n’a pas prononcé de mots en critiquant Ed Woodward de Manchester United et le président de la Juventus Andrea Agnelli. Ceferin s’est dit «naïf» et a dit: «Nous ne savions pas que nous avions des serpents travaillant près de nous.» Douze des plus grands clubs européens ont annoncé plus tôt dans la journée le lancement proposé du tournoi d’échappée. Six équipes de Premier League – Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Tottenham – ont rejoint les équipes espagnoles du Real Madrid, Barcelone et l’Atletico Madrid, ainsi que le trio italien Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, en tant que membres fondateurs du Super Ligue.

Ceferin était extrêmement critique envers Woodward et Agnelli et traitait ce dernier de menteur.

«Si je commence par Ed Woodward», a déclaré Ceferin lors d’une conférence de presse. «Il m’a appelé jeudi soir dernier pour me dire qu’il était très satisfait des réformes et pleinement favorable. La seule chose dont il voulait parler était le fair-play financier. De toute évidence, il avait déjà signé autre chose.

«Andrea Agnelli est la plus grande déception de toutes. Je n’ai jamais vu une personne qui mentirait autant de fois, avec autant de persévérance que lui – c’est incroyable », a-t-il ajouté.

Ceferin a réitéré que les joueurs qui jouent dans la Super League européenne ne seront pas autorisés à participer à des tournois de la FIFA et de l’UEFA et à des ligues nationales. «Les joueurs qui jouent en Super League seront interdits de jouer en Coupe du Monde et en Euros. Ils ne seront pas autorisés à jouer pour leurs équipes nationales. Ils ne pourront représenter leurs équipes nationales à aucun match », a ajouté le joueur de 53 ans. « L’UEFA et le monde du football sont unis contre la proposition égoïste et déshonorante que nous avons vue au cours des dernières 24 heures de la part de quelques clubs sélectionnés en Europe qui sont alimentés uniquement par la cupidité avant tout. »

Le président de l’UEFA a déclaré que la Ligue des champions se poursuivrait avec ou sans les clubs qui participent à la Super League. «Mon opinion est que dès que possible, ils (les clubs) doivent être bannis de toutes nos compétitions, et les joueurs de toutes nos compétitions.»

