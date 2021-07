Le président de l’UEFA Euro 2020, Aleksander Ceferin, déclare que le format pancontinental n’est pas juste

Le président de l’UEFA Alexsander Ceferin a déclaré que le format pancontinental de l’Euro 2020 n’était pas juste et ne devrait plus se reproduire.

Pour la première fois en 61 ans d’histoire de la compétition, le tournoi s’est déroulé dans plusieurs endroits à travers l’Europe avec 11 sites utilisés, ce qui était inférieur aux 12 originaux initialement choisis après que les matchs prévus à Dublin aient été déplacés ailleurs.

Mais avec des matchs disputés à Londres, Saint-Pétersbourg, Bakou, Munich, Rome, Amsterdam, Bucarest, Copenhague, Glasgow et Séville, certaines équipes ont dû parcourir des milliers de kilomètres en peu de temps pour se rendre aux matchs, tandis que les restrictions de voyage ont été a rendu difficile pour les fans de soutenir leur pays lorsque les matchs ont eu lieu dans différents lieux.

« Je ne le soutiendrais plus. » dit Céferin. « Je pense que c’est trop difficile, c’est d’une certaine manière incorrect que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 km et les autres 1 000 par exemple.

« Ce n’est pas juste pour les fans. Certains fans devaient être à Rome et le lendemain ou dans quelques jours, ils devaient être à Bakou. Un vol de quatre heures et demie.

Le président de l’UEFA Alexsander Ceferin a déclaré qu’il ne soutiendrait plus le format pancontinental vu à l’Euro 2020. ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images

« C’est donc une idée difficile, c’est une idée intéressante mais difficile à mettre en œuvre et je ne pense pas que nous la referons. »

Malgré les défis avec le format, Ceferin a souligné que l’Euro 2020 serait un tournoi mémorable.

« C’est un Euros spécial, c’est sûr. » Il ajouta. « Je me souviendrai encore de l’euro comme de l’un des euros les plus intéressants, au début de la normalité, je l’espère, dans le monde. »