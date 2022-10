Le président de l’UEFA défend la décision de la Biélorussie

Aleksander Ceferin a suggéré que l’interdiction de la Biélorussie de se qualifier pour l’Euro 2024 aurait été “un peu populiste”

Le chef de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a maintenu la décision de son organisation de ne pas interdire à la Biélorussie de se qualifier pour le Championnat d’Europe 2024.

La Biélorussie a été placée dans le groupe I du tirage au sort des éliminatoires de l’Euro 2024 dimanche à Francfort, aux côtés d’Andorre, d’Israël, du Kosovo, de la Roumanie et de la Suisse.

La Biélorussie doit jouer des matchs “à domicile” à l’extérieur du pays et sans spectateurs, mais des personnalités telles que la ministre de l’Intérieur du pays hôte de l’Euro 2024, l’Allemagne, Nancy Faeser, avaient exigé que l’UEFA empêche la Biélorussie de participer aux qualifications en raison du conflit avec l’Ukraine. tout comme il l’a fait avec la Russie.

La Biélorussie est un allié de la Russie dans l’opération militaire en cours en Ukraine, et les deux pays ont fait l’objet d’une recommandation d’interdiction émise par le Comité international olympique (CIO) en février.

Les équipes de football russes ont ensuite été interdites de toutes les compétitions de l’UEFA et de la FIFA jusqu’à nouvel ordre.

Mais s’adressant à Bild en Allemagne mercredi, Ceferin a défendu la décision de son organisation d’inclure la Biélorussie dans la qualification pour la pièce maîtresse internationale quadriennale de l’UEFA.

« C’est un peu populiste d’exiger : ‘Jetez tout le monde dehors !’. Nous ne voyons actuellement aucune raison de le faire », dit Céferin.

« Si les choses changent, nous réagirons certainement. Les politiciens doivent respecter notre pouvoir décisionnel. Nous ne prêchons pas non plus aux politiciens et aux gouvernements ce qu’il faut faire », il ajouta.

Ceferin a précédemment expliqué l’interdiction de la Russie de l’Euro 2024 après que l’UEFA a confirmé le développement.

« Ce n’est pas la décision d’aujourd’hui. La décision concernant les équipes nationales et de clubs russes et leur suspension a été prise “jusqu’à nouvel ordre”, ce qui signifie que jusqu’à ce que nous en décidions autrement, cela restera en place. Ceferin a déclaré à Hvar, en Croatie, après une réunion du Comité exécutif de l’UEFA.

“Cela signifie que nous n’avons pas à prendre de décision chaque fois qu’une autre compétition se présente”, il ajouta.

Le Championnat d’Europe se déroulera dans 10 villes allemandes en juin et juillet 2024 et marquera la première fois que l’Allemagne organise le tournoi depuis 1988.

La Biélorussie entame sa campagne de qualification pour la compétition le 25 mars de l’année prochaine, face à la Suisse.