Le président de l’UEFA Ceferin s’apprête à se rendre en Grèce à la suite d’une émeute meurtrière avant les éliminatoires de la Ligue des champions

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, se rendra en Grèce la semaine prochaine pour rencontrer le Premier ministre du pays à la suite d’une attaque à Athènes par des supporters croates qui a fait un mort.

Ceferin rencontrera le 16 août le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Des représentants des quatre principaux clubs du pays – AEK Athènes, Olympiakos, PAOK et Panathinaikos – ainsi que des responsables sportifs du gouvernement ont été invités à assister aux discussions, ont indiqué des responsables gouvernementaux.

Un match de qualification de la Ligue des champions entre l’AEK et le Dinamo Zagreb a été annulé mardi après que des dizaines de supporters croates brandissant des clubs en bois et des battes en métal ont attaqué des passants devant l’Opap Arena de l’AEK.

Un fan de l’AEK, Michalis Katsouris, 29 ans, est mort sur les lieux d’un coup de couteau, tandis que 10 autres ont été blessés.

Plus de 100 personnes ont été arrêtées – pour la plupart des fans du Dinamo – et ont été accusées de meurtre, d’appartenance à un gang criminel et d’autres infractions.

Vendredi, des affrontements ont éclaté devant les palais de justice d’Athènes où les supporters arrêtés témoignaient des violences meurtrières.

Quelque 200 fans de l’AEK se sont rassemblés devant le complexe judiciaire, certains lançant des bouteilles d’eau et d’autres objets sur les équipes de police et de télévision.

Aucune arrestation ou blessure n’a été signalée.

Un service funèbre pour Katsouris doit avoir lieu plus tard vendredi dans sa ville natale d’Elefsina, à 24 km à l’ouest d’Athènes. Les autorités locales ont suspendu plusieurs événements publics avant le service en signe de deuil.

Elefsina est l’une des trois villes de l’Union européenne, avec Timisoara en Roumanie et Veszprem en Hongrie, à avoir reçu le statut de capitale culturelle européenne pour 2023.

La police poursuit ses perquisitions à Athènes et aux points frontaliers et de transit, à la recherche de supporters croates qui auraient échappé à l’arrestation.