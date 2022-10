Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, se représentera en 2023

Aleksander Ceferin se présentera pour un troisième mandat à la présidence de l’UEFA lors de son congrès au Portugal l’année prochaine, a annoncé samedi l’instance dirigeante du football européen.

La nouvelle est tombée alors que l’UEFA rencontrait ses associations membres samedi à Francfort, où l’avenir des Championnats d’Europe masculins et féminins et leurs éliminatoires respectifs ont été discutés.

“Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a profité de l’occasion pour remercier personnellement les 55 associations pour leurs lettres de soutien pour les prochaines élections reçues ces dernières semaines, confirmant officiellement qu’il se présentera pour un autre mandat lors du prochain Congrès de l’UEFA au Portugal en 2023”, a déclaré l’UEFA. .

Ceferin a été élu septième président de l’UEFA en 2016 pour remplacer Michel Platini, qui a été banni de l’administration du football en 2015 pour manquements à l’éthique et contraint de quitter l’UEFA en 2016 après avoir perdu son appel contre son interdiction.

Ceferin, un avocat slovène, a été réélu sans opposition pour un mandat de quatre ans en 2019.

Le joueur de 54 ans a relevé son plus grand défi en avril 2021 lorsque certains des meilleurs clubs européens ont tenté de former une Super League européenne.

La compétition était une menace directe pour la compétition continentale de clubs de l’UEFA, la Ligue des champions, et Ceferin a appelé les supporters, les fédérations de football et les gouvernements à s’opposer à la “proposition honteuse et intéressée”.

Il a également dirigé la charge de l’UEFA en s’opposant aux plans de l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans au lieu de tous les quatre.