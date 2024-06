L’avenir du bloc pourrait dépendre de la privation de son droit de vote à Budapest, affirme la Belgique

L’UE devrait priver la Hongrie de son droit de vote pour sauvegarder l’avenir de l’union, a soutenu la ministre belge des Affaires étrangères Hadja Lahbib.

Budapest devrait assumer la présidence tournante du Conseil de l’UE en juillet. La Belgique, actuelle titulaire, fait partie d’un groupe de pays qui expriment leur frustration face à l’opposition de la Hongrie aux projets clés de l’UE, notamment le soutien à l’Ukraine dans le conflit avec la Russie.

« Je pense qu’il faut avoir le courage de prendre des décisions : aller jusqu’au bout de l’article 7, activer jusqu’au bout l’article 7 qui prévoit la fin du droit de veto », » a déclaré dimanche le diplomate belge à Politico.

L’article 7, qui implique une suspension du droit de vote, est souvent qualifié de « l’option nucléaire » contre les États membres considérés comme ayant violé les valeurs de l’UE.

Le Parlement européen a voté en faveur du lancement de la procédure contre la Hongrie en 2018, accusant le gouvernement du Premier ministre Viktor Orban de porter atteinte à l’État de droit par de prétendues attaques contre les médias et le système judiciaire – mais le processus s’est arrêté en raison de désaccords entre les États membres.















Orban critique vivement la position occidentale sur la crise ukrainienne. Il a fait valoir que l’armement de Kiev contre Moscou n’a pas réussi à mettre un terme aux hostilités et que les sanctions ont infligé plus de tort à l’UE qu’à la Russie.

Budapest a utilisé à plusieurs reprises son droit de veto pour bloquer les restrictions commerciales imposées à la Russie, qu’elle considère comme une menace pour les intérêts hongrois, et pour restreindre le financement de l’Ukraine.

Lahbib a accusé le gouvernement Orban de « adoptant de plus en plus une attitude transactionnelle, de blocage et de veto » aux affaires du bloc.

« C’est un moment de vérité » » a-t-elle dit à propos de la menace de l’article 7. « Si nous allons jusqu’au bout avec ce mécanisme, il doit fonctionner. Si cela ne fonctionne pas, nous devons le réformer. C’est l’avenir de l’Union européenne.»

La Hongrie est le seul membre de l’UE actuellement confronté à de telles procédures. En mai, Bruxelles a abandonné une enquête similaire sur la politique intérieure de la Pologne. Varsovie s’aligne sur Bruxelles sur l’Ukraine, mais jusqu’à récemment, elle avait un gouvernement conservateur qui s’y opposait sur d’autres questions, notamment les réfugiés et les droits des LGBT.

Cela a changé en décembre dernier, lorsque Donald Tusk – un partisan de longue date de l’UE et ancien président du Conseil européen – a repris ses fonctions de Premier ministre polonais.

« Tu peux tout faire tant que tu es l’un d’entre eux, tant que tu fais partie du mainstream bruxellois. » » avait déclaré à l’époque l’eurodéputé polonais Radoslaw Fogiel, dans une interview accordée au média Conservateur hongrois.